Vous devez regarder ces publicités mobiles incroyablement étranges pour Merge Mansion

Nous sommes tous passés par là, attendant de récupérer quelque chose de gratuit dans un jeu mobile en échange de regarder une publicité pour un autre jeu mobile. C’est généralement l’occasion de s’étirer ou de prendre un verre, mais certaines publicités sont tellement folles que vous ne pouvez pas vous empêcher de les regarder chaque fois qu’elles apparaissent dans la rotation.

L’année dernière, un jeu mobile connu sous le nom de Lily’s Garden a captivé le monde avec des publicités absurdes et basées sur des histoires qui n’avaient rien à voir avec le jeu lui-même. Et tandis que l’attention sur Lily’s Garden s’est éteinte, un nouveau jeu est prêt à prendre sa place : Merge Mansion, du studio finlandais Metacore Games.

Merge Mansion, comme Lily’s Garden avant lui, est un jeu mobile simple, cette fois sur le nettoyage d’une maison géante. Il contient également certaines des publicités les plus étranges que vous verrez sur votre téléphone, toutes impliquant une femme et sa grand-mère. David Harmon sur Twitter a fourni l’image la plus complète hier.

La jeune femme passe clairement une journée difficile en l’état, arrivant seule à la maison, désemparée, et vêtue d’une robe de mariée. Mais ce n’est que le début de sa malchance, car elle découvre également que sa maison a été détruite par un incendie. N’ayant nulle part où aller, elle contacte sa grand-mère, qui invite la femme à emménager dans un manoir géant tant qu’elle aide à le rénover.

Tout semble aller pour le mieux jusqu’à ce qu’un jour, la grand-mère soit arrêtée. Avant que les flics ne la chassent, la vieille dame parvient à partager un dernier message avec sa petite-fille depuis l’arrière de la voiture de police :

“Il est vivant.”

Attends quoi? Son fiancé? Nous sommes censés supposer qu’il était mort et qu’il ne l’a pas simplement, je ne sais pas, laissée à l’autel ou quelque chose du genre ?

Encore une fois, tout comme Lily’s Garden, plusieurs annonces Merge Mansion circulent sur Internet, chacune fournissant plus de questions que de réponses.

Prenez celui-ci, par exemple. Il rejoue la scène de la grand-mère emportée par le duvet, mais remplace son message d’origine par quelque chose de bien plus inquiétant :

“Vous êtes le prochain.”

Eh bien merde, grand-mère ! Désolé pour le nettoyage de votre maison !

Une autre publicité semble continuer l’histoire, montrant que la femme croit en quelque sorte que sa grand-mère est innocente malgré tout ce qui s’est passé.

Et, bien sûr, certaines publicités sont tout simplement absurdes.

En voici un où la femme correspond à sa grand-mère sur une application de rencontres et les deux semblent plutôt dedans.

Une autre concerne la femme qui frappe un mec dans un buisson.

Et puis, nous avons apparemment un aperçu d’une réalité alternative où la grand-mère ignore sa petite-fille plutôt que de l’accueillir.

Juste pour les merdes et les fous rires, voici ce que dit la liste officielle de Merge Mansion sur le Google Play Store à propos du jeu :

La grand-mère de Maddie a quelque chose à raconter. Ce manoir regorge d’histoires inédites ! Aidez Maddie à découvrir ce que sa grand-mère a à révéler sur le passé aventureux de la famille. Essuyez la poussière et trouvez de nouveaux objets, fusionnez-les en outils utiles et gagnez des trésors surprenants. Vous ne savez jamais ce qui vous attend derrière le prochain coin du manoir. Que l’aventure mystère commence ! Effectuez un relooking complet de votre maison, allez-y et décorez votre maison comme vous l’avez toujours voulu. Déverrouillez de nouvelles zones à l’intérieur et autour du manoir, dévoilant des secrets de famille vieux de dix ans en chemin. Avec une abondante combinaison d’objets à découvrir et des centaines d’énigmes captivantes à résoudre, le Manoir s’assure qu’il a toujours de nouveaux secrets qui vous attendent.

Oh, bien sûr, cela ressort clairement et clairement dans ces publicités ridicules. Mais là encore, Merge Mansion n’aurait probablement pas attiré l’attention qu’il a sans eux. Le marché du jeu mobile est sans aucun doute un endroit effrayant et impitoyable, donc je ne peux pas blâmer les développeurs de faire tout leur possible pour se démarquer.