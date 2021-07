Vous devez regarder cette intro inutilisée de la WWDC 2014 avec Larry David

Nous pensions que la révélation du modèle OLED de la Nintendo Switch serait la plus grande surprise de la semaine. C’était avant de voir Larry David dans un sketch mis au rebut filmé pour la WWDC 2014. Si vous avez déjà regardé l’un des événements en direct d’Apple, vous savez que la société recrutera des acteurs célèbres pour y participer. Il semble que le créateur de Curb Your Enthusiasm, Larry David, ait filmé une introduction pour la conférence des développeurs de l’entreprise en 2014. Mais la vidéo résultante n’a jamais été utilisée.

Maintenant, sept ans plus tard, quelqu’un a divulgué tout le sketch en ligne, et c’est tout un spectacle.

Plus tôt cette semaine, Sam Henri-Gold a partagé des captures d’écran et un court extrait d’une vidéo promotionnelle Apple inédite. La vidéo mettait en vedette Larry David, JB Smoove et le PDG de Snap, Evan Spiegel. En quelques heures, quelqu’un avait téléchargé la vidéo complète de 10 minutes sur YouTube.

La vidéo non diffusée d’Apple sur la WWDC 2014 avec Larry David

C’est à la fois très drôle et étonnamment vulgaire pour une production Apple. La prémisse de la vidéo est que Larry David a été embauché en tant que responsable de l’approbation des applications. À la manière typique de Curb Your Enthusiasm, Larry ne peut pas sortir de son propre chemin. Certains des faits saillants de la vidéo incluent Larry s’assurant qu’une arnaque d’Angry Birds n’est pas approuvée, disant à Evan Spiegel que son application Snapchat est une mauvaise idée, et refusant de laisser un employé d’Apple qui a oublié sa carte d’identité « hayon arrière » derrière lui pour entrer dans le bureau.

clip pic.twitter.com/wL1Ie9dvUN – Sam Henri-Gold (@samhenrigold) 5 juillet 2021

Cela ressemble en fait à un épisode non diffusé de Curb Your Enthusiasm. Il n’est pas non plus surprenant qu’Apple ait décidé de ne pas l’utiliser. Nous ne connaissons toujours pas toute l’histoire derrière la vidéo, mais nous sommes heureux de l’avoir. La vidéo a été retirée sur plusieurs sites, mais maintenant qu’elle est dans la nature, Apple la publiera peut-être. Dans tous les cas, vous pouvez au moins regarder le clip de Sam Henri-Gold ci-dessus.

