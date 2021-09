Vous devez regarder cette série Netflix

En ce moment il y a un série sur Netflix qui est regardé par des millions utilisateurs en ce moment, tout cela parce que les téléspectateurs pour la première fois ne pouvaient pas arrêter de recommander et d’en parler après sa première le 17 septembre dernier.

C’est pour cette raison qu’il est devenu tendance et est numéro un des séries reproduites depuis la plateforme dans plusieurs pays tels que États Unis, Espagne, Mexique et de plus.

A cette occasion, nous présenterons quelques-unes des raisons les plus importantes pour lesquelles vous devez regarder cette série, car en plus d’avoir une bonne mise en scène des scènes très bien réalisé aussi son action d’intrigue et revoir à la société est venu rafraîchir à nouveau la plate-forme et capter l’attention de tous les utilisateurs qui regardent déjà chapitre après chapitre jusqu’à ce qu’ils atteignent la fin de la série de neuf chapitres.

Parmi les principales raisons pour lesquelles vous devez le voir, c’est qu’il devient pratiquement une icône de la culture au moment où tout le monde en parle et probablement si vous voulez socialiser, vous aurez besoin de savoir ce qui s’y passe.

Une autre des raisons les plus importantes est qu’il a une intrigue sans précédent bien que beaucoup l’aient comparé aux jeux de la faim, car il s’agit d’un concurrence dans lequel les participants risquent leur vie dans divers jeux pour enfants, ayant la possibilité de gagner une somme millionnaire de Wons.

Bien sûr, c’est grâce à l’ambition et aux situations compliquées que vivent les personnages, qu’ils se battent tous pour être vainqueurs et se donneront beaucoup de mal pour y parvenir.

c’est simplement un chef-d’œuvre que si vous aimez un script bien fait, vous l’apprécierez sûrement.

Il présente également une vision critique de la société capitaliste combinée à certains jeux qui finissent par être les plus sinistres, quelque chose qui vous gardera sur le bord de votre siège avec beaucoup de désir de savoir ce qui va suivre.

De plus, chaque personnage a une histoire et vous fait vivre des montagnes russes d’émotions, il a un assez bon casting et aussi des kameos très importants.

Sans aucun doute, c’est une série coréenne qui peut vous initier à profiter du divertissement produit dans ce pays, donc si vous ne lui donnez toujours pas une chance, nous vous recommandons de regarder l’un de ses chapitres dès maintenant et de trouver ce joyau qui arrivé à l’improviste. mais cela restera avec nous pendant un certain temps

