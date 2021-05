Vous devez regarder cette vidéo de la nouvelle technologie futuriste à venir sur Apple Watch – .

Apple a dévoilé mercredi les premières fonctionnalités d’iOS 15, de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité qui devraient rendre ses produits encore plus faciles à interagir qu’auparavant. Les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité auraient facilement constitué un excellent segment dans la prochaine présentation iOS 15 et iPadOS 15 de la keynote de la WWDC 2021. Mais Apple voulait célébrer la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité (20 mai) avec cette annonce.

Parmi les diverses nouvelles fonctionnalités d’accessibilité qu’Apple a dévoilées l’autre jour, il y a une nouvelle fonctionnalité AssistiveTouch pour Apple Watch. Le portable utilisera les données de capteurs tels que le gyroscope, l’accéléromètre et le capteur de fréquence cardiaque, combinés à l’apprentissage automatique sur l’appareil pour traduire les gestes de la main en actions à l’écran. La fonction est conçue pour permettre aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas toucher l’écran de la montre d’interagir avec l’appareil. Mais cette fonctionnalité de «lecture de l’esprit» pourrait être bien plus importante que l’accessibilité pour Apple. Cela ressemble beaucoup à la technologie de science-fiction que Facebook a récemment présentée pour interagir avec des appareils intelligents comme les casques de réalité virtuelle (VR).

AssistiveTouch pour Apple Watch cible un type d’utilisateur spécifique, les personnes à mobilité réduite et celles présentant des différences de membres supérieurs. Voici comment la technologie fonctionne, selon Apple:

En utilisant des capteurs de mouvement intégrés tels que le gyroscope et l’accéléromètre, ainsi que le capteur de fréquence cardiaque optique et l’apprentissage automatique sur l’appareil, Apple Watch peut détecter des différences subtiles dans les mouvements musculaires et l’activité des tendons, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer avec un curseur sur l’écran à travers un série de gestes de la main, comme une pincée ou une crispation. AssistiveTouch sur Apple Watch permet aux clients qui ont des différences de membres de répondre plus facilement aux appels entrants, de contrôler un pointeur de mouvement à l’écran et d’accéder au centre de notifications, au centre de contrôle, etc.

La vidéo partagée par Apple dans le communiqué de presse met en évidence tous les gestes de la main que le portable peut détecter.

Il y a deux mois, Facebook a fait une démonstration d’une technologie similaire qui utilise des appareils portables sur les poignets pour interpréter les commandes neuronales du cerveau qui déclencheraient divers gestes de la main. Ces gestes de la main seraient ensuite transformés en actions sur l’écran virtuel d’un casque VR. Des actions telles que la navigation dans les menus, l’interaction avec les éléments de l’interface utilisateur ou la saisie sur un clavier seraient toutes possibles car le portable interprète les gestes de l’utilisateur et les traduit en actions à l’écran.

“Vous avez en fait plus de votre cerveau dédié au contrôle de votre poignet que toute autre partie de votre corps, probablement deux fois plus de neurones contrôlant votre poignet et le mouvement de vos mains que ce qui est réellement dédié à votre bouche pour l’alimentation et la parole”, Facebook Reality Labs TR Reardon a déclaré lors du briefing de mi-mars.

À l’époque, le directeur technique de Facebook, Mike Schroepfer, a admis qu ‘«il est difficile de prédire» la chronologie du déploiement commercial du concept de dispositif portable. «Comment ces choses s’enchaînent sur le marché lorsqu’elles apparaissent – ce sont des choses auxquelles je n’ai pas de réponses précises. Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est le renforcement de ces technologies », a-t-il déclaré à l’époque.

Contrairement à Facebook, Apple a déjà un portable puissant entre les mains. L’Apple Watch est le portable le plus populaire au monde, et Apple pourrait utiliser ses capacités de «lecture d’esprit» pour apporter le même type d’expérience utilisateur Minority Report que Facebook envisage pour les futurs produits Apple.

Cependant, le concept de Facebook implique que l’utilisateur porte deux poignets. Le gadget VR devrait se transformer en gestes d’action des deux mains. En supposant qu’Apple envisage déjà de transformer l’Apple Watch en un gadget qui sera utilisé pour gérer les expériences AR et VR, Apple pourrait toujours développer un accessoire secondaire semblable à une montre, doté de capteurs pour le deuxième poignet. Ce n’est que de la spéculation, cependant.

Ce qui est certain à ce stade, c’est qu’AssistiveTouch sur Apple Watch sera lancé plus tard cette année, probablement bien avant que Facebook ne lance un accessoire portable de «lecture de l’esprit» pour les expériences Oculus VR. La présentation de Facebook à partir de la mi-mars suit ci-dessous, montrant comment sa technologie de lecture de l’esprit devrait fonctionner.

