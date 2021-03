Vous devez regarder Falcon et le soldat de l’hiver parler de Gandalf – BGR

Il n’y a pas de nouveau contenu Marvel cette semaine autre que le nouveau Assemblé documentaire sur Disney +. La semaine prochaine, la deuxième émission télévisée MCU de Marvel est lancée, la très attendue Le faucon et le soldat de l’hiver (FATWS). Nous allons laisser le drame et la tristesse de Wanda et Vision derrière nous pour explorer un autre couple inhabituel.

Falcon (Anthony Mackie) et le soldat de l’hiver (Sebastian Stan) entreprendront un voyage très différent de celui que nous venons de voir, et cela pourrait être plus proche de ce que nous voyons dans les films MCU. Nous attendons beaucoup d’action et de comédie de cette aventure de copain. Et Disney vient de publier quelques clips exclusifs qui montrent Falcon et le soldat de l’hiver en action – s’énervant mutuellement. Regarder les deux discuter de Gandalf et des sorciers alors qu’ils se préparent pour l’action sera la meilleure chose que vous verrez pendant que vous attendez le FATWS première.

Cette aventure MCU en six épisodes nous donnera un bien meilleur aperçu de deux personnages emblématiques du MCU qui n’étaient pas nécessairement à l’avant-garde jusqu’à présent. Sam et Bucky sont tous deux les amis soldats de Steve, et tous les deux étaient les acolytes de Captain America. L’arc de personnage de Bucky est mieux profilé étant donné qu’il était un méchant / antagoniste pour la plupart des MCU jusqu’à présent. Mais il doit encore se racheter, surtout à la suite de Fin du jeu.

Le monde n’a pas encore compris ce qui s’est passé et Steve Rogers n’est plus Captain America. Le faucon et le soldat de l’hiver nous montrera comment et si Sam devient le nouveau Cap, comme Steve le souhaitait. Ou si la politique et les intérêts particuliers vont faire obstacle. Si vous avez vu les bandes-annonces et que vous savez ce qui se passe dans les bandes dessinées, vous avez une idée de ce que Marvel pourrait faire avec le bouclier au départ.

L’émission télévisée devrait également nous donner quelques pièces supplémentaires du plus gros puzzle, aussi minuscules soient-elles. Ce à quoi nous ne devons pas nous attendre FATWS sont de grandes révélations. Kevin Feige a clairement indiqué que Marvel conçoit les émissions de télévision de telle manière que regarder l’une d’entre elles ne sera pas obligatoire pour comprendre les films. Cela implique que les grandes révélations ne peuvent pas se produire dans les émissions de télévision, et WandaVision vient de le prouver. Si la dernière chose que vous avez vue dans le MCU était que Steve remettait le bouclier à Sam, puis que Sam devenait Cap dans un futur Marvel, c’est tout ce que vous aurez besoin de savoir – ce n’est que des spéculations pour le bien de ce point. Mais en regardant Le faucon et le soldat de l’hiver vous aiderait à comprendre comment Falcon a accepté le bouclier – encore une fois, je spécule – et comment la relation Sam et Bucky a évolué.

D’après l’apparence des nouveaux clips publiés par Disney, les plaisanteries de Sam-Bucky seront excellentes. Dans le clip suivant, Sam explique à Bucky sa vision «Big Three» des méchants. Ce sont des androïdes, des extraterrestres et des sorciers, le genre d’ennemis auxquels ils sont toujours confrontés. C’est ainsi que nous apprenons que Bucky a lu le Hobbit en 1937 quand il est sorti pour la première fois. L’insistance de Bucky sur le fait qu’il n’y a pas de sorciers est d’autant plus hilarante compte tenu de ce que Wanda vient de traverser.

Le clip se termine avec les deux montent dans un avion pour la partie suivante de la mission, tout comme nous voyons une affiche «Cap is Back» au premier plan. Ils n’ont pas de bouclier.

Le deuxième clip est une version étendue de ce que nous avons vu dans l’un des récents Le faucon et le soldat de l’hiver bandes annonces. Sam et «le gars incroyablement ennuyeux devant [him] avec le problème du regard »sont dans l’avion et se préparent à sauter. Eh bien, Sam l’est, parce qu’il est en costume complet de Falcon. Et lui, comme Steve, a un plan.

Ces scènes sont probablement du premier épisode, mais nous en saurons plus la semaine prochaine lorsque l’émission télévisée sera lancée sur Disney +. Nous ne pouvons qu’espérer que le spectacle entier présentera la même chimie entre ces collègues. En parlant de travailler ensemble, découvrez la fonctionnalité suivante, où Mackie et Stan expliquent la dynamique Sam-Bucky:

