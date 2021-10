Vous devez regarder Jamie Lee Curtis prendre position contre « l’anti-âge »

Elle n’a pas eu plus de chance dans le département des cheveux. « J’ai essayé de faire tout ce que vous pouvez faire pour vos cheveux », a-t-elle déclaré. « Personnellement, je le sentais humiliant. J’allais dans un salon de coiffure – l’odeur des produits chimiques, la sensation de cette couleur sur mes cheveux, le fait de porter la chose, assis sous le sèche-cheveux. Je me disais : ‘Pour quoi ?’ »

Connue aujourd’hui pour son lutin naturellement gris, même la coupe signature de Curtis est survenue après une urgence de beauté. « Très tôt dans ma carrière, j’ai eu une permanente, puis j’ai dû me teindre les cheveux pour un film et ça m’a brûlé les cheveux sur la tête », a-t-elle décrit. « La première fois que j’ai coupé mes cheveux courts, je me suis dit : ‘Oh. Oh mon Dieu. Oh wow. Je me ressemble.' »