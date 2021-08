Vous devez regarder la nouvelle série documentaire sur les drogues de Netflix en ce moment

Les Keys de Floride. 1986. Une personnalité de l’actualité télévisée smarty interviewe deux amis du lycée, “Willy” et “Sal”, qui partagent de grands sourires à pleines dents alors qu’ils se préparent à s’attacher à leurs bateaux. Ils sont tous les deux champions de course de bateaux à moteur, ces exilés cubains. Mais leurs images à l’écran cèdent bientôt la place à autre chose – alors que cette nouvelle série documentaire Netflix continue de se dérouler, les deux hommes – Augusto “Willy” Falcon et Salvador “Sal” Magluta, alias Los Muchachos – sont présentés dans le contexte d’un US Affiche des maréchaux recherchés. Rencontrez les Cowboys de la Cocaïne.

Ce surnom fait référence à la fois à la façon dont ces barons de la drogue qui ont construit un empire de 2 milliards de dollars sont devenus connus. Et c’est aussi le titre de la dernière version buzzy de Netflix – une série limitée de 6 épisodes qui a rapidement monté en flèche le propre Top 10 de Netflix.

Cocaine Cowboys : les rois de Miami

Au moment d’écrire ces lignes, la série du réalisateur Billy Corben est l’émission de télévision Netflix n ° 4 aux États-Unis. Et il est n°5 dans le classement combiné Netflix TV et Movie Top 10.

Netflix a en quelque sorte tout mis en œuvre pour cette véritable série policière qui est presque assez gonzo pour se sentir comme un cousin de quelque chose comme Narcos. Pitbull interprète la chanson titre de la série. Et il y a une esthétique dynamique de South Beach dans les couleurs et l’apparence de certains des génériques d’ouverture.

A partir de là, on plonge directement dans l’histoire. Remontons le temps jusqu’au Miami du début des années 1970. Images granuleuses de l’animation de la Calle Ocho à Little Havana. Vous pouvez pratiquement goûter les mojitos et sentir la nourriture cubaine provenant des étals, des magasins et des restaurants bordant l’artère animée. C’est le Boom Times à Miami. The Magic City, la rampe de lancement de deux des derniers barons de la drogue célèbres de la région.

Sal, en particulier, était “toujours espiègle” selon les mots d’une ex-petite amie interviewée au début de la série. Un jour, se souvient-elle, Sal a ramené à la maison un terrible bulletin scolaire à ses parents, qui ne parlaient pas anglais. A quoi sert ce F ? … Oh ça? Il signifie « felicidad » (heureux). Des règles, faites pour être enfreintes. Toujours à la recherche d’un angle, d’un bord. “Un jour”, a-t-il assuré à sa petite-amie d’alors, “je vais avoir tout l’argent du monde.”

“Il sortait avec au moins 10 filles en même temps, avant que je ne le sache… et il a mis au moins une des filles enceinte.”

Le reste de l’histoire

Willy et Sal ont commencé, explique la série Netflix, en tant que petits pousseurs de pot hors du lycée de Miami. Cela aurait fait une terrible histoire, bien sûr, s’ils étaient restés ainsi. Malheureusement pour les vies ruinées par leur folie criminelle, ils ne l’ont pas fait. Ils sont devenus grands et créatifs. Et ils ont transformé le trafic de drogue en un stratagème qui les a rendus tous les deux incroyablement riches.

“Ils étaient intelligents et charmants, flamboyants et ambitieux”, a déclaré une critique du Chicago Sun-Times à propos de la série. “Et ils ont surfé sur la vague de la folie de la cocaïne qui a imprégné le sud de la Floride – et New York et Los Angeles et partout entre les deux – dans les années 1980.”

Cocaine Cowboys est l’histoire de ce qui peut arriver lorsque des hommes ambitieux se dégradent. Et qui se laissent berner par la richesse qu’ils accumulent en chemin en pensant qu’ils sont presque invincibles. Jusqu’à ce que… eh bien, tout le monde sait déjà comment ces choses se terminent, n’est-ce pas ?

