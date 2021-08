in

“Neuf parfaits étrangers” Regina Hall, Melvin Gregg & Samara Weaving (Photo : Vince Valitutti/Hulu)

*Ce mois-ci, Hulu a taquiné et abandonné de nouveaux titres lors de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association, « Neuf parfaits étrangers » est mon choix observable !

Le streaming d’aujourd’hui, 9PS, se déroule dans un complexe hôtelier de santé et de bien-être qui promet guérison et transformation alors que neuf citadins stressés tentent de s’engager sur la voie d’un meilleur mode de vie. Les stars hebdomadaires des séries limitées Salle Régina, Mélissa McCarthy, Bobby Cannavale et Nicole Kidman (producteur exécutif).

La directrice du complexe, Masha (Kidman), veille sur eux pendant leur retraite de 10 jours, une femme qui a pour mission de revigorer leurs esprits et leurs corps fatigués. Cependant, ces neuf étrangers « parfaits » n’ont aucune idée de ce qui va les frapper.

“Le premier jour, nous avons eu un koala dans l’arbre”, s’est exclamé Kidman à propos de leurs moments amusants de tournage en Australie.

“J’ai découvert qu’ils avaient tous la chlamydia et j’étais dévasté”, a plaisanté Hall. « Le saviez-vous ? La plupart d’entre eux sont infectés par la chlamydia.

Kidman a répondu : « les oiseaux ou les koalas ? »

Basé sur le livre à succès du New York Times de l’auteur Liane Moriarty, la star de huit épisodes Melvin Gregg, Tiffany Boone, Michael Shannon, Luke Evans, Samara Weaving, Asher Keddie, Grace Van Patten et Manny Jacinto.

Tout comme ce panneau TCA, 9PS est un bon moment !

De plus, “Dopesick”, diffusé le 13 octobre, examine comment une entreprise a déclenché la pire épidémie de drogue de l’histoire américaine. Les stars hebdomadaires des séries limitées Rosario Dawson et Michael Keaton (producteur exécutif).

“Mon personnage est en quelque sorte basé sur une femme en particulier qui a travaillé à la DEA et c’est en quelque sorte un amalgame de choses”, a expliqué Dawson.

“Pour moi, il est important de raconter des histoires vraies – parfois nous allons dans ces endroits pour nous échapper – parce que nos vraies vies sont très convaincantes et méritent d’être racontées”, a-t-elle poursuivi. « Si vous allez à l’hôpital maintenant, la façon dont ils parlent de la douleur et la façon dont ils la prescrivent… c’est quelque chose que nous avons tous vu changer. Mais nous ne connaissons pas vraiment les joueurs et les raisons derrière cela. Avoir la capacité de raconter les histoires de vraies personnes va amener l’humanité dans une situation qui a malheureusement connu beaucoup d’inhumanité. »

‘Dopesick’ Rosario Dawson & Michael Keaton (Photo: Gene Page/Hulu)

Exécutif produit par Danny Stronghe, les huit épisodes emmènent les téléspectateurs à l’épicentre de la lutte de l’Amérique contre la dépendance aux opioïdes, des salles de réunion de Big Pharma à une communauté minière en détresse en Virginie, en passant par les couloirs de la DEA. Défiant tous les pronostics, des héros émergeront dans une course intense et passionnante pour abattre les lâches forces d’entreprise derrière cette crise nationale et leurs alliés.

Inspiré du best-seller du New York Times de Beth Macy, le spectacle met également en vedette Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker et Kaitlyn Dever; les stars invitées Phillipa Soo et Jake McDorman.