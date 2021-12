« Vous devez rendre les choses difficiles pour McLaren s’il y a une option podium »

11/12/2021 à 21:46 CET

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), septième de la Coupe du monde de Formule 1, dont il pourrait encore terminer cinquième, position d’où il s’élancera ce dimanche du Grand Prix d’Abou Dhabi, dernier du championnat, a-t-il indiqué ce samedi sur le circuit de Yas Marina que « nous devrons rendre les choses difficiles pour McLaren s’il y a une option podium », une option qu’il n’exclut pas s’il y a une nouvelle course, « dans laquelle les choses se passent ».

« Allez pour Lando (Norris, McLaren anglaise, qui partira troisième, avec un pneu médium); c’est l’objectif. Il faut regarder devant et aller pour lui », a répondu Efe dans la zone mixte du circuit de la capitale des Emirats Arabes Unis Sainz, qui s’élancera ce dimanche avec les pneus tendres, qu’il a utilisés dans son meilleur tour du deuxième tour de qualification (Q2), car c’est obligatoire .

« Les choses vont se passer et nous voulons nous assurer de rendre les choses difficiles pour McLaren au cas où il y aurait une option de podium. »Sainz, 27 ans, a déclaré qu’il avait signé cette saison trois de ses cinq « boîtes » en F1 avec Ferrari, l’équipe la plus récompensée de l’histoire de la catégorie reine du moteur.

« Je ne me demande pas si je me contenterais, par exemple, de terminer sixième de la Coupe du monde, devant Charles », a déclaré le talentueux madrilène à propos de son coéquipier monégasque Leclerc, désormais cinquième du tournoi. « Je n’y pense pas, honnêtement; j’aurais besoin que des choses se produisent entre Charles et Lando que je ne pense pas qu’il se produise », a-t-il déclaré.

« Il vaut mieux se concentrer sur une bonne fin de saison, avec une bonne ‘qualification’ comme celle que j’ai faite aujourd’hui et avec une bonne course demain », a déclaré l’Espagnol de Ferrari à .. « C’est mieux que de terminer la Coupe du monde cinquième, sixième ou septième, car rien ne change dans une année qui a été bonne; et huit d’entre vous peuvent passer d’un endroit à un autre à tout moment », a ajouté Carlos, qui n’exclut pas un autre podium.

« Si les choses se passent à l’avenir, vous pouvez penser à un podium, oui. Si quelque chose arrive aux deux premiers ; oa (Sergio) Pérez (Mexicain de Red Bull) ou (Valtteri) Bottas (Finlandais de Mercedes) pouvez-vous en trouver un avec le podium, oui », a déclaré Sainz ce ​​samedi à Yas Marina.

« Je n’ai aucune raison de ne pas avoir un bon moral », a répondu Carlos à Efe. « Ce fut une fin de saison très solide. Et aujourd’hui dans le ‘quali’ j’ai bien réagi ; quand j’en ai lancé plus dans le premier et dans le deuxième secteur, la roue a explosé dans le troisième ; y al final de la Q3 guardé neumático en los primeros dos sectores, me salió mejor el tercero y me fue muy bien, porque bajé a 22 (minutos) nueve (décimas) », añadió Sainz este sábado en el circuito de la capital de los Émirats arabes unis.