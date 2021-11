Vous devez vacciner votre enfant contre la grippe ?

05/11/21 à 10:36 CET

Alicia Mendoza

Les mois froids sont là et avec eux retournent des virus saisonniers tels que grippe et leurs campagnes de vaccination correspondantes.

Les enfants sont les principaux transmetteurs du virus de la grippe, bien plus que d’autres maladies, comme le Covid-19. D’où le campagne contre la grippe pour les enfants est une priorité.

Les groupes d’enfants pour lesquels la vaccination contre la grippe est recommandée

Pour l’année 2021-2022, le Comité consultatif des vaccins de l’Association espagnole de pédiatrie (CAV-AEP) recommande que le vaccin grippe puéril à tous les enfants entre 6 et 59 mois, c’est-à-dire les enfants qui ont entre 6 mois et 4 ans, qu’ils présentent ou non des pathologies à risque.

Il s’agit d’une nouveauté par rapport aux années précédentes, et est inscrite puisque « cette pratique préventive assure une protection individuelle à l’enfant et favorise la protection familiale et communautaire & rdquor ;.

Il s’agit d’une recommandation déjà promulguée par l’Organisation mondiale de la santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Cependant, cette recommandation n’est pas partagée avec les indications et les critères de vaccination contre la grippe du ministère de la Santé, qui n’inclut pas les enfants de ces âges comme groupes prioritaires.

De même, tant les indications du ministère de la Santé que le CAV-AEP recommandent le vaccin contre la grippe pour les enfants et adolescents atteints de maladies ou facteurs de risque que la grippe peut augmenter et chez les enfants qui vivent avec des personnes à risque.

Quels sont les groupes à risque chez les enfants ?

Il s’agit des mineurs et adolescents appartenant à des groupes à risque et pour lesquels la vaccination est recommandée selon la CAV-AEP.

Enfants atteints de maladies cardiovasculaires, neurologiques ou respiratoires chroniques, y compris la dysplasie bronchopulmonaire, la fibrose kystique et l’asthme. Enfants atteints de diabète sucré Enfants atteints d’obésité morbide (indice de masse corporelle ≥3 SD pendant l’enfance) Enfants atteints d’insuffisance rénale chronique et de syndrome néphrotique ou d’hémoglobinopathies et d’anémie ou d’hémophilie Enfants atteints de troubles de la coagulation et de troubles de la coagulation chroniques, ainsi que receveurs de produits sanguins et de transfusions Enfants atteints d’asplénie ou de dysfonctionnement splénique grave Enfants atteints d’une maladie hépatique chronique, y compris l’alcoolisme chronique ou les maladies neuromusculaires graves ) Enfants atteints d’un cancer et d’une maladie sanguine maligne Enfants avec ou en attente d’un implant cochléaire Enfants atteints de fistule du liquide céphalo-rachidien Enfants atteints de la maladie cœliaque Enfants en tant que maladie inflammatoire chronique Enfants atteints de troubles et de maladies entraînant un dysfonctionnement cognitif : syndrome D propre, démences et autres Enfants avec un traitement prolongé avec de l’acide acétylsalicylique Enfants institutionnalisés à long terme Enfants prématurés âgés de 6 mois à 2 ans

Puis-je vacciner mon enfant s’il a plus de 5 ans et n’appartient à aucun groupe à risque ?

Chaque père et mère peut vacciner ses enfants contre la grippe, mais s’ils n’ont pas entre 6 mois et 5 ans ou ne présentent pas de facteurs de risque, ils doivent en discuter avec le pédiatre pour une prescription et acheter le vaccin eux-mêmes à la pharmacie.

La sécurité sociale ne couvre le vaccin que pour les groupes à risque et ceux entre 6 mois et 5 ans, car ils sont plus susceptibles de souffrir d’une image plus grave de la maladie.

Pourquoi est-il important de vacciner nos enfants contre la grippe cette année ?

Selon le CAV-AEP, les mesures de confinement du virus SARS-CoV-2 qui ont eu lieu au cours de la saison 2020-2021, telles que l’utilisation d’un masque à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, pourraient être liées à la « quasi-disparition & rdquor; de la grippe l’hiver dernier.

Et maintenant, avec l’assouplissement des mesures contre Covid-19 et avec la non-exposition aux virus de la grippe l’année dernière, l’incidence du virus de la grippe pourrait augmenter au cours de ces mois et pourrait causer une pire image de la maladie que les autres années.

Comment ce vaccin est-il administré aux enfants ?

Si c’est la première fois que des enfants se font vacciner contre la grippe, pour ceux entre 6 mois et 8 ans, il y aura deux doses à 4 semaines d’intervalle. S’ils ont déjà été vaccinés les années précédentes des deux doses à ces âges, une seule dose du vaccin est administrée.

Pour les enfants de 9 ans et plus, une dose est administrée chaque année.