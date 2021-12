Vous devez voir ces costumes uniques de Miss Univers 2021

Préparez-vous à ooh et aah pour le concours Miss Univers 2021.

80 candidats du monde entier ont célébré la culture et le patrimoine de leur pays lors de la présentation des costumes nationaux du concours le vendredi 10 décembre, qui se tiendra dans la ville côtière d’Eilat en Israël.

Personne ne s’attendait à moins, mais les concurrents ont été éblouis sur scène par des costumes élaborés et uniques qui représentaient leur nation. Des conceptions extravagantes qui ont capturé les plus grandes exportations de leur pays à la modélisation des looks traditionnels de leur région, chaque candidat a apporté sa propre touche à la catégorie et a montré sa fierté pour son pays.

Les reines de beauté portaient non seulement des costumes accrocheurs, mais elles illuminaient également la scène avec des robes de soirée fabuleuses et des maillots de bain élégants. Ce ne sont là que quelques catégories dans lesquelles les femmes seront jugées avant le dimanche 12 décembre.

Le concours 2021 sera diffusé en direct demain soir dans 160 pays. Aux États-Unis, la compétition sera diffusée sur Fox et Telemundo. (Vérifiez vos listes locales pour les heures.)