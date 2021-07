Vous devez voir ces réactions des fans au nouveau film terrifiant de Netflix “Fear Street” • .

Les films d’horreur ne sont probablement pas les premières choses qui viennent à l’esprit lorsque la plupart des gens pensent à Netflix, qui a mis ses efforts de streaming originaux sur la carte grâce en grande partie à des émissions de télévision et des films plus grand public. Regardez ce qui est populaire dans les classements internes de Netflix à un moment donné, et vous verrez probablement des originaux comme Lupin et The Old Guard. Mais ne vous inquiétez pas, si vous faites partie de la foule qui aime quelque chose comme un film slasher vraiment effrayant. La trilogie de films Fear Street de Netflix, dont le premier opus vient de sortir sur le service, vous convient parfaitement.

De plus, Fear Street Park 1: 1994 est également l’un des films les plus populaires disponibles actuellement sur Netflix. En fait, au moment d’écrire ces lignes, il se situe au n ° 2 de la liste des 10 meilleurs films du streamer.

Meilleure offre du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Réactions du film Fear Street

C’est en fait le premier de ce qui sera une trilogie de films Netflix en trois parties. Et il est basé sur la série de livres à succès de RL Stine.

L’intrigue : la description officielle de Netflix pour le premier film de Fear Street, sorti la semaine dernière, se lit comme suit. « Un cercle d’amis adolescents rencontre accidentellement l’ancien mal responsable d’une série de meurtres brutaux qui sévissent dans leur ville depuis plus de 300 ans. Bienvenue à Shadyside.

Les trois films raconteront des histoires distinctes et remonteront le temps. La première partie, comme le titre l’indique, se déroule en 1994. Le deuxième film de la série fera ses débuts sur Netflix le 9 juillet, tandis que le troisième sortira le 16 juillet.

En termes de réaction critique au premier opus de la trilogie, il a jusqu’à présent obtenu un score de 79% de critiques sur Rotten Tomatoes. Pas trop mal. Les descriptions officielles de Netflix pour les deux versements à venir, quant à elles, nous taquinent ainsi :

Fear Street Part 2 : 1978 : « Dans la ville maudite de Shadyside, la vague de meurtres d’un tueur terrorise le Camp Nightwing et transforme un été de plaisir en un horrible combat pour la survie. » Fear Street Partie 3 : 1666 : « Rejetée en 1666, Deena apprend la vérité sur Sarah Fier. En 1994, les amis se battent pour leur vie et l’avenir de Shadyside.

Ce que disent les téléspectateurs

L’un des nombreux indicateurs de réussite à l’ère du streaming est souvent de savoir si le contenu alimente ou non la conversation. Et combien.

Dites ce que vous voulez en matière de qualité lorsqu’il s’agit de films effrayants comme celui-ci. Mais les gens parlent certainement de la nouvelle partie 1 de la trilogie de films Fear Street. Elle a déjà engendré une multitude de GIF, de plaisanteries amusantes, de prises de vue à chaud et plus encore sur les réseaux sociaux. Vous trouverez ci-dessous certaines de mes réactions préférées des téléspectateurs au film jusqu’à présent:

Pas de contexte #FearStreet1994 pic.twitter.com/0pTqLoY96F – Ne pointez pas cette horreur sur moi (@PointHorrorPod) 2 juillet 2021

maya hawke a toujours l’air jolie en étant tuée #FearStreet1994 pic.twitter.com/MMwpyptlWL – j (@alvinvangorp) 2 juillet 2021

Donc #FearStreet1994 était à 100% ma confiture (comme diraient les enfants qui sont beaucoup plus cool que moi). J’adore un slasher avec une touche surnaturelle. Les règles du casting, il y a quelques gouttes d’aiguilles de badass et un kill a laissé ma mâchoire sur le sol. Fan-freaking-tastique. Je suis tout à fait dans cette série. #FearStreet pic.twitter.com/vBifzl7zMF – Heather Wixson (@thehorrorchick) 1er juillet 2021

Où sont les parents ??? #FearStreet1994 pic.twitter.com/hn4OGxqCEV – denise huxtable (@jayvee1293) 2 juillet 2021

Spoilers #FearStreet1994 : sarah quand quelqu’un touche sa tombe pic.twitter.com/oc7ANtcMVL — manú | FS 1978 AUJOURD’HUI (@lumaxc0remedia) 2 juillet 2021

Peur de nous ruer après avoir pensé que ça va être une fin heureuse #FearStreet #FearStreet1994 pic.twitter.com/b2IiLrEzlN – Kiaira (@uwusforchuu) 2 juillet 2021

Meilleure offre du jour Le plus récent thermostat Nest vient d’atteindre un nouveau prix bas historique sur Amazon – 12 $ de moins que Prime Day ! Prix : 130 $, maintenant 87,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission