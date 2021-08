Vous devez voir cet ensemble Xbox American Girl, poupée non requise

American Girl a sorti un set de jeu Xbox très cool avec des répliques miniatures de la Xbox Series X avec divers accessoires.

L’ensemble contient à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser pour un ensemble de jeu Xbox. La Xbox Series X a même un endroit pour insérer de faux disques de jeu, y compris le faux Ori et le disque Will of the Wisps fourni avec l’ensemble. Si vous insérez le disque de jeu et appuyez sur le bouton d’alimentation de la console, cela produit un effet sonore. Un étui et un disque de faux jeu American Girl Camp Quest sont également inclus.

Tout ce dont un vrai joueur a besoin

En ce qui concerne les faux accessoires Xbox, il existe un casque sans fil noir qui correspond à la série X et s’adapte également à la tête d’une poupée. De plus, deux contrôleurs sont inclus, dont un qui a un support de fixation pour le téléphone portable imitant qui a trois écrans interchangeables pour les jeux mobiles en nuage.

Il existe également deux cartes Xbox Game Pass, une miniature ainsi qu’un véritable code Xbox Game Pass Ultimate de 30 jours qu’un adulte peut échanger. Les autres objets divers de l’ensemble sont une chaise floue en faux bleu, une bouteille d’eau, une boîte à bonbons, un jouet à filer et une feuille d’autocollants.

L’ensemble de jeu Xbox American Girl coûte 60 $, mais vous avez également la possibilité de payer en quatre versements de 15 $. En 2018, Microsoft avait un ensemble American Girl similaire pour Xbox One S.