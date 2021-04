Vous devez voir cette version de l’ère soviétique de «  Le Seigneur des anneaux  » – .

Il y a une version de l’ère soviétique du Seigneur des Anneaux que personne n’a demandée, et personne ne devrait regarder. Le film a été tourné il y a une trentaine d’années dans un pays qui excellait rarement dans le domaine cinématographique, en particulier lorsqu’il s’agit de rivaliser avec la puissante industrie cinématographique américaine. La version russe du film en est la preuve, montrant les limites techniques de l’époque – ou l’indisponibilité de financement qui aurait permis une production plus coûteuse.

Pourtant, il y a quelque chose de magique dans cette interprétation particulière du Seigneur des Anneaux. Il a apparemment un culte en Russie, où les fans de JRR Tolkien le recherchent frénétiquement depuis trois décennies. Il a finalement été découvert, numérisé et mis en ligne sur YouTube, où tout le monde peut le diffuser.

Le film a été réalisé pour la télévision en 1991, environ dix ans avant la première de la trilogie de Peter Jackson. Il est basé sur The Fellowship of the Ring, et on pense que c’est la seule adaptation du Seigneur des anneaux de Tolkien en Union soviétique. Il n’a été diffusé qu’une seule fois à la télévision sur Leningrad Television, puis il a disparu, pour ne plus jamais être entendu.

Le successeur de Leningrad Television, 5TV, a trouvé le film et l’a téléchargé sur YouTube, et ce paragraphe du rapport de The Guardian capture parfaitement la qualité du film:

Diffusé 10 ans avant la sortie du premier opus de la trilogie cinématographique de Peter Jackson, le film à petit budget semble déchiré d’un autre âge: les costumes et les décors sont rudimentaires, les effets spéciaux sont ridicules et beaucoup de scènes ressemblent davantage à un théâtre. production qu’un long métrage.

Vous n’avez pas besoin de comprendre le russe pour apprécier le film, et YouTube peut le traduire pour vous, mais faire défiler les deux parties du film suffit pour réaliser que la vision de The Guardian est parfaite.

Le film russe est hideux par rapport à l’exploit cinématographique épique du Seigneur des anneaux de Jackson. Jackson avait un budget énorme et un accès à des technologies plus récentes qui lui permettaient d’offrir au public la meilleure vision possible de l’univers de Tolkien. Même 20 ans plus tard, le Seigneur des Anneaux peut être regardé et revisité, et la trilogie a une place dans l’histoire du cinéma.

Mais il y a du mérite pour le film russe. Aussi mal fait qu’il puisse être, le film doit être reconnu pour l’audace du producteur pour montrer une histoire qui pourrait voir beaucoup de répulsion de la part des censeurs. L’Union soviétique n’était pas un endroit où l’on pouvait facilement mettre la main sur une copie des écrits de Tolkien, donc faire un film basé sur ces livres serait d’autant plus difficile.

Oui, il n’y a rien de beau dans la cinématographie et les effets spéciaux bon marché, et vous ne devriez pas vous attendre à des scènes massives comme dans le chef-d’œuvre de Jackson. Mais, à tout le moins, l’existence de ce film mérite d’être reconnue, surtout 30 ans plus tard. Cela montre que les artistes n’appréciaient pas seulement cette histoire particulière, mais qu’ils étaient prêts à travailler sur une production bon marché du Seigneur des Anneaux, juste pour l’amener chez des personnes qui n’auraient peut-être pas eu accès aux livres autrement.

Le fait qu’il n’ait été diffusé qu’une seule fois avant d’être écarté est la preuve qu’il n’était pas facile d’avoir ce genre de contenu à la télévision dans un régime totalitaire. Le fait que tant de gens aient demandé et attendu sa réapparition montre que beaucoup de gens l’ont peut-être attrapé lors de sa première diffusion.

Cela peut être pénible à regarder, mais l’intégralité du film est disponible sur YouTube en ce moment – voici les deux parties:

