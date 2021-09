Vous devez voir Conan O’Brien écraser le discours des Emmys 2021 de Stephen Colbert

Conan le crasheur.

malgré Stéphane Colbert a remporté le trophée de la variété exceptionnelle spéciale en direct pour sa couverture de la soirée électorale 2020 aux Emmy Awards 2021 de ce soir, les téléspectateurs ont rapidement remarqué un célèbre célèbre parmi son entourage qui n’était pas tout à fait à sa place.

C’est exact, Conan O’Brien a écrasé la scène de manière hilarante avec l’équipe de The Late Show de Colbert, volant essentiellement la vedette alors que Colbert commençait à prononcer son discours de remerciement. O’Brien a applaudi pour célébrer et Colbert a ri pendant la partie digne de LOL.

“Merci. Wow, je n’ai jamais rencontré certaines de ces personnes auparavant”, a déclaré Colbert sur scène. “J’accepte cet Emmy au nom de tous ceux qui travaillent sur The Late Show avec fierté et je suis si fier d’être l’un d’entre eux. Et je suis si heureux que nous ayons été honorés pour un spectacle en direct car il y a beaucoup de nuits où nous le faisons ce spectacle quand nous disons “c’est comme un spectacle en direct”, surtout quand quelque chose se passerait à quatre heures, ou cinq heures ou 17h15 et nous devions continuer à 17h30 et écrire un tout nouveau spectacle Dans 20 Minutes. “