Vous devez voir Harry Styles déguisé en Dorothy du Magicien d’Oz

Harry Styles et sa tournée ont donné un concert le soir d’Halloween à l’emblématique Madison Square Garden de New York. Alors pour célébrer l’occasion, Harry a surpris ses fans et est sorti habillé en Dorothy. En fait, la robe à carreaux blancs et bleus avec des petits coeurs rouges est faite littéralement comme celle de Judy Garland dans le film de 1939.

La robe a un col blanc et un nœud du même imprimé que la robe a été mis sur la tête. Harry accessoirisé avec des bas rouges, tout comme Dorothy, enfilant des bas bleus sur le dessus et la touche finale est les pantoufles rouge rubis que Judy Garland a rendues si emblématiques dans Le Magicien d’Oz. D’ailleurs, Les chaussures des styles sont de Gucci.

En fait, le même Alessandro Michele, directeur créatif de Gucci, a mis en ligne une photo des baskets avec le bas bleu qu’il a fait spécialement pour Harry et son costume de Dorothy.