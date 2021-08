Vous devez voir la ressemblance étrange du policier avec Dwayne Johnson

in

Imaginez que vous vous faites arrêter par la police et que vous regardez par-dessus, et c’est la vraie vie de Hobbs.

Les fans de Fast & Furious en Alabama sont convaincus qu’un officier local est en fait Dwayne The Rock Johnson— Parce qu’il ressemble à son jumeau identique !

Au cours des deux dernières semaines, le bureau du shérif du comté de Morgan a partagé deux photos du lieutenant de patrouille Eric Champs dans un T-shirt moulant beige et des aviateurs noirs. Les publications sur Facebook ont ​​explosé avec des fans renversant le sosie de célébrité déchiré, qui a également le crâne rasé.

“Wow, j’aurais juré qu’il [was] the Rock ! ” a écrit l’un sur Facebook. Un autre a taquiné,” Bien, essayez le bureau du shérif du comté de Morgan, vous avez fait travailler The Rock là-bas à temps partiel, n’est-ce pas ? ”

Un TikToker local a partagé les photos dans une vidéo qui a accumulé 320 000 likes. “Les gens jurent de haut en bas que c’est lui”, a-t-elle déclaré. « C’est dingue… Vous ne pouvez pas me dire que ce n’est pas M. Dwayne.

On dirait que Fields est déjà devenu en quelque sorte une célébrité dans sa ville natale. Le bureau du shérif a déclaré qu’un employé du Hartselle Walmart a demandé à un autre agent s’il pouvait rencontrer Fields.