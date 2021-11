Vous devez voir la transformation glamour de JoJo Siwa aux AMA 2021

Mais en octobre, une source a confirmé à E! News que le couple s’était séparé. Pourtant, JoJo était de bonne humeur lorsqu’elle a évoqué son année « bizarre » mais « spéciale » dans une récente interview avec E !.

« Chaque jour, je me sens différente. Chaque jour, mon bonheur est plus grand. Et chaque jour, ma confiance en moi est plus grande. Et chaque jour, un frisson est plus grand », a-t-elle déclaré. « Dans l’ensemble, elle ne peut pas se plaindre: » La vie est tellement épique en ce moment que je suis juste attaché à la ceinture de sécurité pour le trajet. Je suis dans le siège du conducteur, mais je roule à 150 milles à l’heure. Genre, Jésus prend le volant. »

JoJo devrait concourir pour le trophée de la boule à facettes lors de la finale de Dancing With the Stars le 22 novembre, mais avant de danser avec son partenaire Jenna Johnson une dernière fois, elle montera sur la scène des AMA pour remettre un prix.