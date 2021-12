Vous devez voir le cadeau de Noël fait maison de Kathy Hilton pour Rihanna

Rihanna et Kathy Hilton sont les meilleures amies surprises dont nous ne savions pas avoir besoin.

Internet a pris note pour la première fois de l’amitié improbable en septembre, lorsque la star de Real Housewives of Beverly Hills a assisté à une after du Met Gala organisée par le magnat de la mode. Kathy a béni les fans avec une photo du couple ensemble lors de l’événement, et bien qu’ils ne se soient pas vraiment vus régulièrement depuis lors, Kathy a révélé pendant E! News Daily Pop sur le fait qu’elle offre à Rihanna non pas un, mais deux cadeaux de Noël cette année.

« Je suis une artisane. Je suis très passionnée par l’artisanat », a-t-elle déclaré dans le cadre du chat exclusif, montrant à E! Les caméras de News sont l’un des cadeaux qu’elle s’est fait. « Alors j’ai fait cette couronne pour Rihanna et je lui ai aussi fait un sapin de Noël. »

Kathy a personnalisé la somptueuse couronne de Rihanna en ornant une couronne rose, plusieurs produits Fenty Beauty et du caviar. Oui, du caviar.