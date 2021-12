Vous devez voir l’idée folle de Samsung pour un téléphone à double enroulement

La course aux téléphones pliables s’intensifie, alors que les fabricants chinois de smartphones sont enfin prêts à mettre davantage de pression sur Samsung, qui est pour le moment le roi de ce facteur de forme de smartphone. Oppo a dévoilé le Find N plus tôt cette semaine, et il devrait rivaliser avec le Galaxy Z Fold 3. Ensuite, Huawei a lancé le P50 Pocket – une alternative Flip 3. Ces appareils mettront davantage de pression sur Samsung pour accélérer l’innovation et réduire les prix d’entrée, à condition qu’il veuille rester en tête du marché. Et il se trouve que Samsung a beaucoup d’idées pour les téléphones pliables, y compris les appareils dotés d’écrans enroulables qui se plient ou roulent autour d’un axe. Maintenant, une découverte récente révèle un téléphone Samsung à double enroulement différent de tout ce qui est vu dans l’industrie.

Samsung n’est pas le premier à concevoir un concept de téléphone enroulable. Ce sont des combinés qui ressemblent à des téléphones traditionnels non pliables. Mais ils comportent des écrans OLED qui peuvent se plier sur l’un des côtés. Les utilisateurs peuvent déployer l’écran pour étendre l’espace d’affichage lorsqu’un appareil semblable à une tablette correspond mieux à leurs besoins. Et ils peuvent faire reculer l’écran quand un écran de téléphone ferait l’affaire.

LG, Oppo et TCL ont déjà présenté de tels appareils, bien qu’aucun d’entre eux ne soit disponible à l’achat. De plus, LG a fermé boutique avant de lancer son téléphone enroulable. Mais c’est là que le téléphone enroulable de Samsung dans les images ci-dessous se démarque.

Le téléphone à double enroulement de Samsung

Le blog néerlandais LetsGoDigital a découvert le nouveau brevet de Samsung intitulé Appareil électronique comprenant un affichage ayant plusieurs états et une méthode pour le contrôler. L’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) l’a publié jeudi, Samsung l’ayant déposé mi-mai auprès de l’organisation.

Le blog appelle le téléphone enroulable Samsung le Galaxy Z Fold Dual Slide, mais ce n’est pas un nom marketing officiel. Comme c’est le cas avec les brevets, cette technologie pourrait ne jamais voir le jour dans des produits commerciaux. Ou Samsung pourrait n’utiliser qu’une partie de ces innovations dans les futurs appareils.

Comme vous pouvez le voir sur ces images, le téléphone enroulable Samsung a l’air plutôt idiot lorsque vous déroulez les côtés vertical et horizontal de l’écran. Mais il pourrait y avoir des cas d’utilisation où les acheteurs de téléphones pourraient apprécier autant d’espace d’affichage supplémentaire que possible. L’appareil résultant n’a pas besoin d’être symétrique et ne doit pas devenir une tablette. C’est à cela que nous nous attendons à ce que les appareils pliables et enroulables ressemblent, mais c’est uniquement parce que la plupart des appareils disposent d’une sorte d’écran rectangulaire.

Aussi fou que puisse paraître ce design de téléphone Samsung à double enroulement, c’est la technologie qui est la plus intéressante.

Les défis de la conception

Vous devez faire rouler deux parties d’affichage autour de deux axes pour que tout fonctionne. Le premier est le côté horizontal supérieur. Le second est le côté vertical droit. Les deux ont des bords incurvés car c’est là que l’écran roule. Pour lancer le mécanisme de roulement, vous devez appuyer sur un bouton. Ensuite, vous glissez sur l’écran pour décider où étendre l’affichage.

Ce qui est plus déroutant, c’est quelque chose que vous ne considérez pas nécessairement lorsque vous regardez des écrans enroulables. Le mécanisme de roulement déplace également une partie de la structure sous l’écran OLED. L’appareil résultant doit toujours avoir un écran solide que vous pouvez toucher sans l’endommager. On ne sait pas comment Samsung protégerait l’intégrité de l’écran en haut si une partie de la structure de l’écran se déplace vers la droite tandis qu’une partie doit se déplacer vers le haut. Voici comment Oppo procède avec le concept Oppo X :

Enfin, il y a l’étrange appareil photo. Non seulement ce téléphone enroulable Samsung dispose d’un seul système de caméra orienté vers l’arrière, mais la caméra arrière est placée au même endroit que la caméra avant. C’est un design très inhabituel, contrairement à tout ce que nous avons vu sur d’autres smartphones récents.

Un tel placement de l’appareil photo indique que le téléphone à double enroulement devrait être assez épais pour accueillir deux appareils photo dos à dos. D’un autre côté, un téléphone enroulable avec deux côtés mobiles peut devoir être plus épais que les autres pour accueillir les couches supplémentaires supportant l’écran déployé.