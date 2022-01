Vous devrez peut-être attendre un certain temps pour que Xiaomi 12 arrive sur les marchés mondiaux

TL;DR

La famille Xiaomi 12 devrait arriver sur les marchés mondiaux fin février ou début mars. Cela entraînerait un léger retard par rapport à la série Mi 11 l’année dernière.

La série Xiaomi 12 a été lancée en Chine à la fin du mois dernier en tant que l’une des premières familles d’appareils à être alimentée par le processeur phare Snapdragon 8 Gen 1. Malheureusement, nous n’avons eu aucun mot sur la disponibilité mondiale à l’époque.

Maintenant, le pronostiqueur fréquent Mukul Sharma a déclaré à MySmartPrice que la série Xiaomi 12 serait lancée hors de Chine d’ici fin février ou début mars. Le pronostiqueur suggère également que le lancement indien aura lieu soit à peu près au même moment, soit «peu de temps après» cette fenêtre.

Un lancement fin février ou début mars entraînerait un léger retard par rapport au calendrier de sortie de Mi 11 de l’année dernière. Le précédent produit phare de Xiaomi a été lancé en Chine fin décembre 2020, le téléphone arrivant sur les marchés mondiaux le 8 février 2021.

Dans tous les cas, la série Xiaomi 12 se compose de trois appareils, à savoir le Xiaomi 12X, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro. Les modèles vanilla et Pro sont alimentés par le SoC Snapdragon 8 Gen 1 tandis que le 12X reçoit un processeur Snapdragon 870. La variante Pro est clairement le modèle le plus performant du lot, apportant un écran QHD+, une charge de 120 W et un système de caméra arrière plus flexible (50MP principal, 50MP ultra-large, 50MP 2X téléobjectif).

Les téléphones se vendent respectivement 3 199 yuans (~ 502 $), 3 699 yuans (~ 581 $) et 4 699 yuans (~ 738 $). Mais nous nous attendons à une augmentation significative des prix lorsqu’ils arriveront sur la plupart des marchés en dehors de la Chine.

