Vous devriez boire plus de camomille – il a tous ces avantages pour la santé Vie

La camomille est l’une des infusions les plus populaires et on peut la trouver dans n’importe quelle maison. Découvrez quels sont ses principaux bienfaits pour la santé et pourquoi vous devriez en prendre plus souvent.

L’humanité profite des propriétés médicinales des infusions depuis des siècles. Ces derniers temps, certaines infusions plus exotiques sont devenues une tendance, comme le clou de girofle ou le thé au curcuma, mais les infusions traditionnelles ont également de nombreux avantages pour la santé que nous ignorons parfois.

La camomille en est un bon exemple. Nous avons l’habitude de le voir à la maison et de le prendre depuis l’enfance, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas toutes ses propriétés. Si vous en faites partie, faites attention car nous allons vous dire quels sont les principaux bienfaits de la camomille pour la santé.

Son nom scientifique est Chamaemelum nobile et c’est une plante herbacée vivace de la famille des astéracées, avec des fleurs très similaires aux marguerites. Pendant des siècles, il a été consommé comme remède naturel pour soulager divers problèmes de santé, et les preuves scientifiques suggèrent qu’il présente les avantages suivants:

Cela peut améliorer la qualité du sommeil. La camomille a des propriétés intéressantes pour vous aider à mieux dormir. Il contient de l’apigénine, un antioxydant qui favorise la somnolence, et diverses études suggèrent qu’il améliore la qualité globale du sommeil. Peut soutenir la santé digestive. Traditionnellement, la camomille est utilisée pour traiter diverses affections digestives, telles que les nausées ou les gaz, et des études suggèrent qu’elle protège contre la diarrhée et prévient les ulcères. Peut être bénéfique pour le contrôle de la glycémie. La prise de camomille peut abaisser le taux de sucre dans le sang, surtout si elle est bu après les repas. Cela est dû à ses propriétés anti-inflammatoires, qui peuvent empêcher les dommages aux cellules du pancréas, qui est l’organe qui produit de l’insuline pour éliminer le sucre du sang.

Peut améliorer la santé cardiaque. La camomille est riche en flavones, une classe d’antioxydants qui peuvent jouer un rôle dans l’amélioration de la santé cardiaque. Peut protéger contre certains types de cancer. L’apigénine aide également à réduire l’inflammation, et certaines études montrent qu’elle peut protéger contre les cancers de la thyroïde, du sein, du tube digestif, de la peau, de la prostate et de l’utérus. Cependant, ce sont des études limitées et des recherches supplémentaires sont nécessaires.