Vous devriez conduire la voiture en bois dans Forza Horizon 5

S’il y a une vérité universelle sur la culture automobile, c’est que les aficionados s’efforcent de conduire des véhicules très, très jolis. Forza Horizon 5, maintenant disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC, concerne fondamentalement la culture automobile et l’appréciation de ces très jolis véhicules. Alors naturellement, j’ai décidé de cracher dessus de la manière la plus idiote possible : en conduisant une voiture en bois.

Oui, dans Forza Horizon 5, vous pouvez faire en sorte que la plupart des voitures soient en bois. (Je formule cette affirmation dans « la plupart » parce que Forza Horizon 5 propose 500 voitures et, malgré plusieurs semaines avec le jeu, il n’y a pas assez de temps dans le monde pour que je les ai toutes déverrouillées et testées de première main. De plus, un représentant de Microsoft n’a pas répondu à une demande de commentaire.) Dans le menu de peinture pour chaque voiture, appuyez simplement sur la troisième colonne et faites défiler jusqu’en bas. Vous verrez un trio d’options de lambris en bois, allant d’un pin vif à un acajou robuste.

Je comprends que c’est censé être une livrée. Pourtant, tout véhicule que vous stylisez comme celui-ci a l’air d’être tout droit en bois, une ride rare dans les visuels autrement parfaitement repassés de Forza Horizon 5. Cela dit, hilarant, votre véhicule subit des dommages cosmétiques comme s’il était construit avec un cadre en aluminium, avec des bosses et des éraflures plutôt que les fissures et les fractures que vous obtiendriez avec du bois endommagé. Le résultat est un véhicule situationnellement incongru, comme si vous aviez reçu une invitation convoitée pour participer au Grand Prix de Monaco mais que vous décidiez de vous présenter avec une petite voiture.

C’est bien beau quand on conduit, je ne sais pas, une Honda Civic ou une Volkswagen Golf. Mais lorsque vous êtes au volant d’une véritable supercar – disons, une Lamborghini Aventador (valeur réelle : 450 000 $) – la crédulité s’épuise. Forza Horizon 5 vous fait souvent accélérer au nord de 200 miles par heure (mph), même approchant 250 mph pendant certaines lignes droites. On pourrait penser qu’une voiture en bois s’effondrerait en éclats à cette vitesse.

Mais il y a une priorité dans le monde réel pour cette chose exacte. En 2008, tel que rapporté par CNET, un constructeur de Caroline du Nord a produit un véhicule appelé « Splinter », surnommé la « première supercar en bois au monde », fait d’un mélange d’érable, de contreplaqué et de panneaux de fibres. Avec un moteur V8 et un poids relativement léger (2 500 lb, nettement moins qu’une Porsche de taille comparable), la chose aurait pu pousser 240 milles à l’heure.

Continue. Conduisez la voiture en bois. Tu sais que tu le veux.