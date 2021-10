« Vous devriez démissionner en disgrâce »

Sénateur Coton de Tom (R-AR) a critiqué le procureur général Guirlande Merrick Mercredi, le ministère de la Justice s’est impliqué dans des affaires où des responsables de l’école auraient été menacés, Cotton disant à Garland qu’il devrait « démissionner en disgrâce ».

Lors d’une audience du comité judiciaire du Sénat, Garland a été interrogé par de nombreux sénateurs sur une note du ministère de la Justice publiée plus tôt ce mois-ci annonçant une réponse du gouvernement fédéral au milieu des responsables de l’école qui seraient menacés par les parents.

La note a été publiée après que l’administration Biden a reçu une lettre du 29 septembre, adressée au président Joe Biden, de la National School Boards Association (NSBA) qui a appelé le DOJ et le Department of Homeland Security à lutter contre les « menaces et actes de violence » et a qualifié les actions de « terrorisme domestique ». Dans une note la semaine dernière, la NSBA s’est excusée pour la lettre.

Lorsqu’on lui a demandé au cours de l’audience si Garland retirerait la note du DOJ, il a répondu que cela ne se produirait pas.

Cotton a commenté Garland citant des reportages comme base pour la publication du mémo et que, en parlant de « reportages », le « plus important en Amérique » étant le cas entourant Scott Smith, qui a été, avec d’autres parents, arrêté plus tôt cette un an après avoir manifesté devant un conseil scolaire le 22 juin dans le comté de Loudoun, en Virginie, à la suite d’une confrontation verbale avec un autre parent qui doutait de son récit de l’agression sexuelle du 28 mai contre sa fille au Stone Bridge High School. Un étudiant a été reconnu coupable lundi de l’incident. Un reportage sur l’arrestation du père de la victime lors de la réunion du conseil scolaire a été inclus en note de bas de page dans la lettre de la NSBA à Biden – quelque chose cité par Cotton.

Se référant au viol à Stone Bridge High, Cotton a accusé le conseil scolaire du comté de Loudoun de l’avoir « couvert parce que cela aurait interféré avec leur politique transgenre pendant le mois de la fierté et cela, Scott Smith, parce qu’il est allé dans un conseil scolaire et a essayé pour défendre les droits de sa fille, a été condamné internationalement.

« Est-ce que vous vous excusez auprès de Scott Smith et sa fille de 15 ans, juge », a demandé Cotton à Garland, qui était auparavant juge à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia.

« Sénateur, toute personne dont l’enfant a été violée est le crime le plus horrible que je puisse imaginer et a certainement le droit et la protection par le premier amendement de protester auprès de son conseil scolaire à ce sujet », a déclaré Garland.

« Mais il a été cité par l’association du conseil scolaire comme un terroriste domestique dont nous savons que cette lettre et ces rapports ont été la base de votre [directive]», a déclaré Coton.

« Non, sénateur, c’est faux », a protesté Garland.

Le coton n’en avait pas.

« C’est honteux. Ce témoignage, votre directive, votre performance, est honteux », a déclaré Cotton.

« Ce n’est pas le cas », a déclaré Garland, seulement interrompu par Cotton, qui a déclaré : « Vous devriez démissionner en disgrâce, juge ».

Bien que le temps de Cotton ait expiré, Garland, qui a été nommé en 2016 par le président de l’époque Barack Obama pour réussir la fin Antonin Scalia à la Cour suprême mais n’a jamais eu d’audience ni de vote de confirmation, a eu la possibilité de répondre à Cotton.

« Les reportages dont je parle ne sont pas les reportages de cette lettre. Il y a eu d’autres reportages dont tout le monde ici a entendu parler, des reportages ultérieurs que tout le monde a entendus », a déclaré Garland. « Il n’y a rien dans ce mémorandum et j’aimerais que si les sénateurs s’inquiétaient à ce sujet, ils citeraient mes paroles. Ce mémorandum ne vise pas à ce que les parents puissent s’opposer dans leurs commissions scolaires. Ils sont protégés par le premier amendement.

« Tant qu’il ne s’agit pas de menaces de violence, ils sont complètement protégés. Ainsi, les parents peuvent s’opposer à leurs conseils scolaires au sujet du programme d’études, du traitement de leurs enfants, des politiques scolaires, tout cela est protégé à 100% par le premier amendement », a-t-il poursuivi. « Il n’y a rien dans ce mémorandum qui s’y oppose. Nous essayons seulement de prévenir la violence contre les responsables de l’école.

Regardez ci-dessus, via Fox News.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com