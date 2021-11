Vous devriez jouer au didacticiel multijoueur de Halo Infinite si vous voulez des réalisations faciles

Hier soir, Microsoft a tout mis en œuvre pour souhaiter un joyeux 20e anniversaire à Xbox : la société a ajouté 76 nouveaux jeux à la rétrocompatibilité et a lancé l’intégralité du multijoueur de Halo Infinite près d’un mois avant la date prévue.

De nombreux joueurs, pressés de se lancer dans l’action, auraient probablement téléchargé leur fichier de 25 Go et auraient immédiatement sauté dans Quick Play ou Big Team Battle (s’ils n’avaient pas rencontré cette erreur fatale d’écran bleu), en contournant le didacticiel en cours de route. .

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Nous sommes ici pour dire : ne le sautez pas. Mis à part quatre réalisations agréables et faciles qui se déverrouillent tout au long de votre achèvement du didacticiel (Rien que nous deux pour accéder à votre IA personnelle, Eclair graissé pour faire la section de cour de mouvement en moins de 25 secondes, Faire un peu plus de bruit pour avoir saisi l’arme puissante et Faire votre part pour terminer le tout), il y a aussi une introduction à l’histoire.

Étant donné que nous devons encore attendre le 8 décembre pour découvrir la campagne appropriée de Halo Infinite avec le lancement complet et approprié du jeu, il s’agit d’un avant-goût d’un joli récit de 343 Industries, et vaut certainement la peine d’être vécu si vous voulez avoir une idée de ce que le complet paquet va se sentir comme.

Cela vaut probablement aussi la peine d’être complété si vous vous êtes lancé dans une partie d’Oddball uniquement pour avoir le cul fermement remis à vous, encore et encore. Je dis juste.

Si vous êtes un peu un chasseur de succès, vous serez heureux de savoir que la liste complète de tous les succès de Halo Infinite répertorie 119 exploits à débloquer pour un score de 1 600 joueurs. Vous pouvez consulter la liste complète sur TrueAchievements. Comme toujours avec Halo, il y a des jeux multijoueurs difficiles – bonne chance si vous les optez.

Halo Infinite devait initialement être lancé aux côtés de la Xbox Series X/S en novembre 2020, mais il a été repoussé à 2021 après un mauvais gameplay en juillet de la même année. Heureusement, le temps supplémentaire dans le four en valait la peine, car d’après ce que nous avons joué jusqu’à présent, il est sûr de dire que Halo est de retour.