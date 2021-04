Vous devriez le faire si vous garez votre Tesla près de chez vous | Moteur

Connectivité totale? Pourquoi vous devriez désactiver le Bluetooth lorsque vous garez votre voiture près de chez vous.

À première vue, une Tesla ne semble pas être une voiture facile à voler. C’est accrocheur, et c’est aussi cher, donc ce serait une cible pour les voleurs dans n’importe quelle situation. On ne sait pas si autant qu’une Dodge Charger, dont environ 1 000 unités ont été volées en un an dans la ville de Detroit, ou moins, mais c’est une voiture frappante. Par conséquent, si vous en avez un, voici une astuce. Si vous vous garez près de chez vous avec votre Tesla, vous devez désactiver le Bluetooth.

Comme vous le savez, vous pouvez déverrouiller votre Tesla avec votre mobile si le véhicule le détecte via le système Bluetooth. Un propriétaire soupçonné que cette option, qu’il n’avait pas désactivée, pouvait lui jouer un tour puisque sa voiture était garée tout près de chez lui. Pour s’assurer que rien ne se passe, il a activé le mode sentinelle, une fonction de cette voiture électrique qui permet de surveiller les activités suspectes autour du véhicule lorsqu’il est garé et fermé à des endroits précis. Le véhicule peut détecter les mouvements suspects, en plus de réagir en fonction de la gravité de la menace.

Comme ce mode a été activé plus de 100 fois et que cela a affecté la batterie, il a décidé de le désactiver. Puis ce qui suit s’est produit: “Hier soir, quelqu’un a pu monter dans la voiture même si je l’avais bloquée depuis l’application la nuit précédente. Ils ont pu le conduire presque un mile de distance. Apparemment, la voiture peut continuer sans carte-clé ou téléphone à l’intérieur de la voiture tant qu’elle est initialement déverrouillée avec le téléphone à proximité. Lorsque la voiture a été garée à nouveau, ils n’ont pas pu la redémarrer car elle n’était pas à proximité du téléphone. Heureusement, ils n’ont pas dû savoir et n’ont pas fait grand-chose avant de garer la voiture », a déclaré le propriétaire.

Si vous songez à vous procurer une nouvelle tablette et que Samsung est la marque d’appareils mobiles que vous aimez le plus, vous avez à votre disposition une multitude de modèles au choix.

La voiture a été retrouvée à quelques kilomètres de chez lui. Depuis vous avez désactivé la fonction Bluetooth et si vous pouvez activer le mode sentinelle pour surveiller ce qui se passe près de votre voiture. L’histoire a été recueillie par Carbuzz, une histoire qui remet en question la connectivité totale dans l’interaction avec la voiture.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.