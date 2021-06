Vous devriez lire ce spoiler ‘Loki’ avant de regarder le premier épisode – .

Je vous préviens généralement que de gros spoilers sont sur le point de suivre chaque fois que je discute des dernières fuites de Marvel pour les films ou les émissions de télévision à venir. De nombreux fans font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter les spoilers jusqu’à ce qu’ils aient la chance de voir le dernier épisode ou film, tandis que d’autres adorent lire toutes les dernières fuites et rumeurs sur leur univers cinématographique préféré.

Avec Loki, je vais faire l’inverse. L’émission télévisée la plus attendue de Marvel de l’année est enfin diffusée sur Disney +, le premier épisode étant déjà disponible. Que vous ayez eu le temps de l’attraper tôt mercredi matin ou que vous prévoyiez de le regarder plus tard cette semaine, vous devez absolument lire le spoiler suivant. La révélation est importante, mais c’est le genre de spoiler qui empêchera une autre situation WandaVision avant d’entrer trop profondément dans l’histoire de Loki. Faire attention, quelques spoilers de WandaVision suivra également ci-dessous.

La décision de Disney de lancer un nouvel épisode chaque semaine pour toutes ses émissions MCU arrivant sur son service de streaming a porté ses fruits. Chatter en ligne était à des niveaux élevés entre les épisodes de WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, alors que les fans essayaient de deviner ce qui se passerait ensuite. En fait, la spéculation est presque devenue incontrôlable avec WandaVision, ce qui a conduit à la finale décevante pour les fans qui avaient de grands espoirs pour les derniers épisodes. Le camée Quicksilver n’était qu’une configuration pour une blague stupide, WandaVision n’est pas entré dans le multivers et Mephisto n’était pas le cerveau secret derrière l’emprisonnement de Wanda.

WandaVision a appris aux fans à tempérer leurs attentes, car on leur a rappelé que les émissions racontaient des histoires parallèles qui fourniraient plus de contexte sur certains personnages. Le Falcon and the Winter Soldier a été une bien meilleure expérience, car les attentes ont été maîtrisées.

Cela nous amène au rôle de Mephisto dans Loki. Nous avons vu ce que nous pensions être un indice sur Mephisto des premières bandes-annonces de Loki. Beaucoup de gens pensaient que le diable à l’arrière-plan de l’une des scènes d’une fraction de seconde serait un clin d’œil au méchant. Mephisto devait être le méchant principal de WandaVision. WandaVision et Loki devaient tous deux contenir des éléments multivers, car les deux émissions télévisées seraient directement liées à Doctor Strange dans le multivers de la folie. Et c’est certainement une histoire sur le multivers.

Certaines théories suggèrent que Mephisto pourrait être présent à Loki, mais ce n’est officiellement pas le cas. Cela vaut la peine de le savoir avant de commencer à regarder, car cela vient directement de Kate Herron, la réalisatrice de la série. Voici ce qu’elle avait à dire à ETOnline lorsqu’elle a été interrogée sur Mephisto :

HE: Je ne sais pas à quel point vous êtes en ligne, mais il y a eu une grande conversation Mephisto autour de WandaVision et nous devenions tous fous. Il y a un moment ici [previewed in the trailer] avec un vitrail montrant un diable et j’aurais juré que nous parlions de Méphisto pendant une seconde. Je dois savoir si c’était intentionnel ou non, ou suis-je toujours coincé dans ce qui s’est passé avec WandaVision ?

KH: C’est honnêtement juste une coïncidence super bizarre. Comme, c’est vraiment une référence à Loki – les cornes, il a été chassé du ciel, c’est à ça que c’est une référence. Parce que nous avons filmé cela bien avant – je pense que WandaVision devait être en poste lorsque nous avons filmé cela. J’ai vu tous les trucs à ce sujet en ligne et je me suis dit : « Oh, ça va être intéressant. » [Laughs] Mais non, c’est plus pertinent pour les thèmes de notre série et ce n’est pas un clin d’œil à ce personnage.