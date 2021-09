vous devriez manger de l’avocat : il a tous ces bienfaits pour la santé scientifiquement prouvés | La vie

Prenez-vous soin de votre alimentation ? Si la réponse est oui, alors vous devriez inclure l’avocat dans votre alimentation. Ce sont les avantages pour la santé qu’il vous apporte, selon la science.

Bien qu’aujourd’hui sa consommation soit devenue à la mode, de nombreuses personnes fuient encore l’avocat en raison de sa teneur élevée en matières grasses et de son apport calorique élevé.

Cependant, il est prouvé qu’il fournit des graisses saines et qu’il a de grands bienfaits pour la santé, il est donc fortement recommandé de l’inclure dans notre alimentation (oui, avec modération).

Ces derniers temps, l’avocat est devenu l’un des aliments à la mode grâce à sa texture et sa saveur, qui en font un ingrédient très polyvalent pour préparer toutes sortes de plats. C’est l’ingrédient principal du guacamole et on le voit aussi dans les petits déjeuners, les salades, les sauces, les vinaigrettes et même les desserts.

L’avocat est un fruit très nutritif qui fournit 20 vitamines et minéraux différents. Une portion de 100 grammes contient 26% des AJR pour la vitamine K, 20% des AJR pour le folate, 17% des AJR pour la vitamine C et 14% des AJR pour le potassium. Cette portion fournit 160 calories, 2 grammes de protéines, 2 grammes de glucides et 15 grammes de graisses saines.

Des études scientifiques révèlent que l’avocat a tous ces bienfaits pour la santé:

Contient plus de potassium que la banane. Le potassium est essentiel au bon fonctionnement des muscles, des défenses et du système nerveux, et aide à prévenir les accidents vasculaires cérébraux et l’insuffisance rénale. L’avocat vous fournit 14% de l’AJR de ce nutriment. Il est chargé de graisses saines pour le cœur. Il est riche en acide oléique monoinsaturé, un acide gras qui favorise une bonne santé cardiaque. Aide à réduire le cholestérol et les triglycérides. De nombreuses études révèlent que la consommation d’avocat peut réduire les facteurs de risque de maladie cardiaque, tels que le cholestérol LDL total et les triglycérides sanguins. Soutient la santé des yeux. Sa teneur en lutéine, une vitamine caroténoïde liée au bêta-carotène et à la vitamine A, rend la consommation d’avocat bonne pour les yeux. Il peut vous aider à perdre du poids. L’avocat est très copieux, ce qui vous aide à rester rassasié plus longtemps et vous permet de manger moins de calories. Ils sont riches en fibres et pauvres en glucides, ce qui favorise la perte de poids si vous mangez bien et faites du sport. Vous aide à vous endormir. Sa teneur en magnésium vous aide à vous endormir.

Compte tenu de sa polyvalence, incorporer l’avocat dans votre alimentation est très facile, il suffit de l’ajouter à votre salade ou à vos toasts du matin. Trouvez votre façon préférée de le consommer et profitez de tous ses bienfaits pour la santé.