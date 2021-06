vous devriez manger des noix plus souvent – elles ont tous ces bienfaits pour la santé | Vie

Mangez-vous régulièrement des noix ? Si ces aliments ne font pas partie de votre alimentation, mieux vaudrait commencer à les introduire : ils ont toutes ces propriétés et bienfaits pour la santé.

Si vous aimez prendre soin de votre alimentation et manger sainement, vous savez sûrement déjà que les noix ont les propriétés les plus intéressantes.

En règle générale, ils ont tendance à avoir une teneur élevée en matières grasses, c’est pourquoi ils ont traditionnellement été considérés comme des aliments interdits pour les personnes qui suivent un régime pour perdre du poids, mais Il s’agit de graisses saines et sa consommation modérée n’interfère pas avec la perte de poids. Au contraire, des études scientifiques révèlent que certains d’entre eux peuvent vous aider à atteindre cet objectif, par exemple les noix.

Outre leur teneur en matières grasses, les noix sont une source de fibres et de protéines, et des preuves scientifiques associent sa consommation à divers bienfaits pour la santé, principalement la réduction des facteurs de risque de maladie cardiaque.

Voici les bienfaits pour la santé de certaines noix à inclure dans votre alimentation :

Amandes. Une portion d’environ 30 grammes d’amandes vous apporte un peu plus de 150 calories et environ 15 grammes de matières grasses. A noter également sa teneur en vitamine E (37% des apports journaliers recommandés, RDA) et en magnésium (19% des RDA). Des études scientifiques révèlent qu’ils peuvent améliorer le taux de cholestérol, abaisser la tension artérielle, abaisser le taux de sucre dans le sang après les repas, réduire l’inflammation chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et améliorer le microbiote intestinal. Pistaches. Environ 30 grammes de pistaches contiennent environ 150 calories et 12,5 grammes de matières grasses. Comme les amandes, ces noix augmentent le cholestérol HDL (le « bon cholestérol ») et améliorent d’autres facteurs de risque de maladie cardiaque, tels que la tension artérielle, le poids et l’état oxydatif. De plus, ils réduisent également l’augmentation de la glycémie après les repas. Noix. Chaque portion de 30 grammes vous fournit 180 calories et 18 grammes de matières grasses, et elles se distinguent comme une excellente source d’acide alpha-linolénique (ALA) et d’acides gras oméga-3. Grâce à cela, ils sont capables de réduire le cholestérol LDL (le “mauvais cholestérol”) et d’augmenter le taux de cholestérol HDL, de favoriser le bon fonctionnement du système circulatoire et d’aider à réduire l’inflammation. Ils ont également des effets bénéfiques sur le cerveau.

Noisettes. Environ 30 grammes de noisettes contiennent environ 180 calories et sont une source importante de vitamine E et de magnésium. Ils réduisent le cholestérol LDL et les triglycérides, favorisent le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et réduisent l’inflammation. Noix de cajou. Une portion de 30 grammes fournit environ 150 calories et 12 grammes de matières grasses. Ils se distinguent par leur teneur en magnésium (20 % de l’AJR) et pour offrir des avantages intéressants pour la santé, tels que l’amélioration des symptômes du syndrome métabolique et des taux de lipides sanguins. noix de pécan. La portion de 30 grammes de noix de pécan vous apporte environ 200 calories et 20 grammes de matières grasses. Ils contiennent des polyphénols qui agissent comme des antioxydants et aident à réduire le cholestérol LDL. Noix du Brésil. Chaque portion de 30 grammes contient environ 180 calories et 18 grammes de matières grasses. Ils se distinguent par leur teneur élevée en sélénium (cette portion vous fournit plus de 100 % de l’AJR), et ils aident également à réduire le taux de cholestérol, le stress oxydatif et l’inflammation.