Vous devriez probablement éviter le programme de Thanksgiving de PBS cette année

Camas, WA – Bret Turner de PBS souhaite que vous enseigniez à vos enfants des compétences de pensée critique en leur enseignant la véritable histoire de Thanksgiving. Mais quoi que vous fassiez, évitez le PBS Thanksgiving

« Enseigner à nos enfants une version précise de l’histoire peut leur donner un contexte et des informations importants. Même les très jeunes enfants méritent de savoir que la version aseptisée du premier Thanksgiving est au mieux simpliste et au pire nuisible envers les groupes qui pleurent pendant cette période. Le festin que les pèlerins et les Wampanoag ont apprécié ensemble a eu lieu – mais c’était aussi pendant une période de souffrance, de mort et de cruauté. Thanksgiving est une excellente occasion de parler de la façon dont les Amérindiens vivaient dans ce que nous appelons maintenant l’Amérique depuis des générations avant l’arrivée des Européens, et que les Amérindiens ont un vaste éventail de cultures » – Turner 2021

Publicité PBS SoCal faisant la promotion de la véritable histoire de Thanksgiving représentant une famille afro-américaine

Cela me rappelle le Belief – Action Gap Index du CotoBuzz Journal : mesure l’écart entre ce que nous sommes prêts à faire pour ce que nous croyons ; Du côté de l’écart zéro se trouvent Shadrach, Meshach et Abednego, trois hommes hébreux qui sont jetés dans une fournaise ardente par Nabuchodonosor II, roi de Babylone. Ou la femme juive avec sept fils décrite dans 2 Maccabées 7 qui ont été arrêtés par Antiochus IV Epiphane, qui les a forcés à lui prouver leur respect en consommant de la viande de porc. Lorsqu’ils ont refusé, il a torturé et tué les fils un par un devant la mère inébranlable et vaillante.

Indice d’écart de croyance-action TCBJ

À l’opposé de l’échelle se trouve un catholique fervent autoproclamé qui finance le meurtre de millions d’enfants à naître en utilisant l’euphémisme de la santé des femmes.

Ilhan Omar qualifie Israël de force d’occupation. Ensuite, il y a l’horreur de la destruction par les talibans des sites culturels afghans. L’UNESCO prévient que les dommages pourraient être durables. Les mêmes personnes ont applaudi la suppression de la stature de Robert E Lee, veulent réécrire l’hymne national parce qu’il est raciste et veulent un drapeau repensé adapté aux progressistes.

https://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g

L’auteur à succès, conseiller politique et prophète social et éthique Jeremy Rifkin étudie l’évolution de l’empathie et les profondes manières dont elle a façonné notre développement et notre société. Extrait d’une conférence donnée par Jeremy Rifkin dans le cadre du programme d’événements publics gratuits de la RSA

Si nous voulons enseigner aux enfants des compétences de pensée critique, nous devons cesser de promouvoir la consanguinité intellectuelle comme le font Main Stream Media, le système éducatif et Big Tech. La diversité basée sur la couleur de la peau ou les préférences sexuelles n’est pas une diversité intellectuelle. La diversité, l’inclusion et l’équité ne sont pas de nouvelles constructions. L’Église catholique a inventé DIE comme l’illustre le personnage de James Joyce Here Come Everybody. La mise en œuvre réelle du DIE est différente : la tolérance n’est pas l’acceptation. Et la tolérance n’est pas l’intolérance de la diversité intellectuelle.

L’Amérique est-elle parfaite. Non! Israël est-il une force d’occupation ? Pas! Si nous voulons fournir un contexte, il doit être complet et ne pas sélectionner de périodes opportunes dans l’histoire. comme le suggère Jeremy Refkin, remonter à l’époque d’avant qu’il y ait des pays, par exemple.

Il y a une raison pour laquelle des millions de personnes partout dans le monde essaient de venir en Amérique à tout prix. Et ce n’est pas parce que les pèlerins ont maltraité les Amérindiens.

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.