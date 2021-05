Vous devriez regarder Mare of Easttown de HBO

«Alors Kate Winslet est maire?»

C’est l’une des questions que l’on me pose parfois ces jours-ci. C’est de ma faute. Je marmonne parfois, ce qui signifie que je dois vraiment énoncer quand je délire à propos de Kate Winslet dans la mini-série de sept épisodes de HBO Mare of Easttown – l’une de mes nouvelles émissions de télévision préférées – pour ne pas donner une mauvaise impression.

Hélas, Kate Winslet n’est pas maire.

Winslet est Mare Sheehan, une ancienne star de basket-ball de lycée devenue grand-mère de détective hérissée d’Easttown, en Pennsylvanie. Winslet, qui jaillit d’un accent du comté de Delaware (banlieue de Philadelphie) qui transforme «l’eau» en wudur et «la maison» en hewam, met en scène une performance magistrale en tant que Mare fragile et piquante, c’est une raison suffisante pour se brancher.

Mais Mare n’est pas seulement une exposition d’acteurs de Winslet, et il n’est jamais non plus en danger de devenir une offensive d’acteurs de premier ordre comme l’était le dernier drame animé de HBO, The Undoing. C’est un drame familial fascinant et désordonné – soutenu par de superbes performances de Jean Smart et Angourie Rice – qui est enveloppé dans un mystère de meurtre moelleux et passionnant. En le mettant en col bleu, Philadelphie semi-rurale intensifie l’humeur, la peur et même les rares moments comiques de la série. Et cela fait partie de ce qui en fait l’émission la plus fascinante à la télévision du moment.

Mare of Easttown est un mystère de meurtre qui dévoile une histoire sur l’histoire troublée d’une autre femme

Ne mentez pas à Kate Winslet, je veux dire, Mare d’Easttown.

Ce qui fait le travail de Mare of Easttown, c’est à quel point il est différent des offres d’histoires de meurtre glamour et prestigieuses de HBO, telles que The Undoing et Big Little Lies. Nicole Kidman a joué dans les deux. Mais les émissions avaient aussi plus en commun que Kidman. Ils parlaient tous les deux de la vie glamour de très belles femmes très riches assiégées par des sociopathes, des mariages horribles et des homicides. Leurs vies privilégiées avec des maisons en peluche, de beaux manteaux et des sacs à main parfaits faisaient partie de l’attrait des spectacles; les cuisines bien aménagées des femmes, la mode magnifique et la vie pleine d’opulence surréaliste correspondaient à leur degré de terreur émotionnelle et d’agitation.

Mare a beaucoup de terreur et d’agitation; pas tellement du reste.

Mare elle-même a atteint un sommet au lycée et vit avec sa mère (Smart), sa fille (Rice) et son petit-fils. Sa maison n’est pas très belle et semble un peu venteuse – sa mère a généralement une couverture à proximité. Son manteau est plus un sac que des vêtements, à peine assez pour la garder au chaud dans ce qui semble être un hiver sombre et interminable à Easttown. Son travail de détective de la ville est la meilleure chose qu’elle ait pour elle car c’est sa seule façon d’échapper aux vérités les plus banales de son existence. Le détective est l’une des rares choses qu’elle aime faire et l’une des rares choses qui lui permettent d’avoir un peu de pouvoir et de contrôle à Easttown.

Tout le monde connaît tout le monde à Easttown, ce qui rend Mare captivante en tant que protagoniste central. Les personnes qui lui demandent de l’aide sont des amis d’amis. Les personnes qui commettent des crimes sont aussi des amis d’amis. Donc Mare, en raison de son enfance à Easttown, a déjà une opinion sur qui semble suspect. Et même en dépit de la protection de ses amis et de la ville dans laquelle elle a grandi, elle a parfois du mal à voir l’humanité des gens au-delà du champ d’application de la loi.

Elle sait utiliser les ragots et la politique des petites villes en sa faveur. À un moment donné, elle embarrasse l’un des enfants de la ville en l’arrêtant à son travail de serveuse, sachant très bien que cela provoquera des réverbérations et des rumeurs dans toute la ville.

Le problème pour Mare, cependant, est que son approche fonctionne dans les deux sens. Tout le monde en ville connaît aussi l’histoire de Mare.

Lorsque Mare of Easttown commence, quelqu’un a assassiné une jeune femme locale nommée Erin McMenamin. Mare est sur l’affaire, et plus elle reste non résolue, plus elle fait remonter le plus gros point d’interrogation de la carrière de Mare à ce jour: l’enlèvement de Katie Bailey il y a un an.

Mare n’a jamais retrouvé Katie ou son ravisseur, et tout le monde à Easttown le sait. Plus l’enquête de Mare sur la mort d’Erin se poursuit, plus les gens évoquent que Mare n’a pas pu trouver Katie, et plus Mare se sent comme un échec. Et Mare semble souvent plus préoccupée par son ego et sa réputation que par le bien-être de Katie. (“Nous ne la trouverons jamais. Jamais. Elle est une aiguille dans mille putains de meules de foin”, dit froidement Mare à une amie après que cette amie explique diplomatiquement que la mère de Katie a un cancer et que lorsque les gens mentionnent le cas, ce n’est pas vraiment à propos de Katie disparaître ou animosité à propos de Mare.)

Bien que l’émission puisse me prouver le contraire et devenir éclaboussante et sinueuse dans ses derniers épisodes (j’ai vu cinq des sept épisodes, qui ont été envoyés aux critiques pour être projetés; trois ont été diffusés jusqu’à présent), il ne semble pas que Mare soit particulièrement préoccupé avec la dépravation de son ou de ses méchants, ou comme s’il se préparait à révéler un résident maléfique au milieu d’Easttown. Il se pourrait facilement que les cas de Katie et d’Erin aient été perpétrés par deux personnes différentes et ne soient que deux crimes aléatoires et tragiques. Et bien que la série ait quelques instants, ce n’est pas un thriller à cet égard.

Au lieu de cela, Mare of Easttown s’enroule autour des complexités et des luttes de son personnage principal, et montre comment cette affaire ronge les murs minces qui séparent le moi personnel de Mare du moi public et professionnel qu’elle présente au monde. Winslet est fascinante car elle nous permet de voir la laideur dont Mare est capable et à quel point elle peut être obsessionnelle, voire abusive, lorsqu’elle est menacée.

Soudain, la vie de Mare devient plus déchirée qu’il n’y paraissait, et nous l’avons d’abord supposé.

Mare of Easttown est fidèle à son nom, se déroulant dans l’histoire d’une femme qui a passé beaucoup de temps à éviter son passé et son obligation envers la ville qui l’a élevée. Si j’étais l’ami de Mare, je suggérerais de m’éloigner d’Easttown, car ouvrir encore et encore de vieilles blessures ne semble pas sain. Mais je ne sais pas si elle pourrait réellement prospérer au-delà de ses frontières, car une grande partie de cette ville de Pennsylvanie est codée dans sa vie. Elle ne connaît pas d’autre moyen.

Par conséquent, son désespoir de résoudre cette affaire est fermement, peut-être même égoïste, enraciné dans l’espoir que si elle réussit, cela corrigera les autres parties de sa vie. Et bien que nous sachions tous mieux que cela, c’est toujours passionnant de la regarder essayer.

Mare of Easttown est diffusé le dimanche à 22 h sur HBO et est disponible en streaming sur HBO Max.