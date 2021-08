Vous devriez toujours acheter des actions ContextLogic, même si les commerçants de meme sont passés à autre chose

ContextLogic (NYSE :SOUHAITER) l’action a peut-être perdu son lustre d’action, mais l’action WISH continue de se préparer à un énorme succès potentiel à l’avenir avec des mouvements d’embauche stratégiques.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Bien que n’étant plus un favori des investisseurs de détail, nous voyons le départ de l’action WISH des feux de la rampe comme une opportunité en or d’acheter l’action.

Et avec le prix de l’action WISH qui se refroidit et qui revient dans les 10 plus bas, la possibilité de doubler votre investissement lorsque l’action WISH atteindra 20 $ d’ici la fin de l’année est certainement séduisante.

Ajoutez le fait que les achats à prix réduits ne vont nulle part et que les achats à prix réduits numériques sont un marché en pleine croissance et inexploité, et vous disposez également d’un stock destiné à être rentable à long terme.

Ainsi, bien que l’action se négocie à plus de 3% aujourd’hui, il reste encore beaucoup de potentiel pour cette action de commerce électronique numérique.

Le résultat sur WISH Stock

Apparemment, Wish.com semble n’être qu’un autre acteur du commerce électronique à prix réduit avec des tactiques de vente potentiellement discutables et des produits excentriques.

Mais il y a une chose qui différencie Wish.com de ses concurrents et légitime la plateforme : son équipe.

Derrière Wish.com, vous avez tout un éventail d’anciens technologues et informaticiens de grandes entreprises technologiques notables. Qu’il soit originaire de Google (NASDAQ :GOOG), Carré (NYSE :SQ), Cisco (NASDAQ :CSCO), Airbnb (NASDAQ :ABNB) ou un certain nombre d’autres entreprises technologiques, l’équipe de ContextLogic est de premier ordre.

Et ils exploitent les données de manière innovante pour connecter les bons produits aux bons consommateurs, en utilisant les bonnes publicités et le bon marketing.

C’est la stratégie de marketing et de vente la plus robuste et la plus axée sur les données dans cet espace.

Et l’embauche aujourd’hui d’un ancien cadre de Google renforce la thèse selon laquelle Wish est en train de constituer une équipe d’élite de scientifiques des données pour créer la meilleure plate-forme dans tout l’espace.

Nous aimons ce qu’ils font, et nous voyons les nouvelles d’aujourd’hui comme une raison d’acquérir plus de WISH.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

