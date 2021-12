« Vous dites quelque chose de faux », des étincelles volent entre Psaki et un journaliste africain

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

L’attaché de presse de la Maison Blanche est habitué à ce que le correspondant de Fox News, Peter Doocy, critique le président et lui pose quotidiennement des questions difficiles, mais maintenant les critiques viennent des autres.

Jeudi, Simon Ateba, journaliste pour Today News Africa, a eu un échange houleux avec Psaki, qui a refusé de faire appel à lui, après avoir évoqué les restrictions de voyage en Afrique.

Au début du briefing, un journaliste a interrogé Psaki sur les restrictions de voyage, en disant : « juste parce que la variante Omicron se trouve dans plusieurs États – je me demande simplement si vous pourriez expliquer pourquoi l’interdiction de voyager a toujours du sens. Et je sais que vous avez dit que le calendrier était toujours incertain, mais pourriez-vous peut-être expliquer un peu plus pourquoi ces interdictions de voyager ont du sens en ce moment ? »

Psaki a répondu en disant: « Eh bien, encore une fois, tout est basé sur – ce n’est pas une décision prise par la Maison Blanche. Il – en fin de compte, il est basé sur la recommandation – toujours – de nos experts en santé publique et médicaux.

«Ils ont conseillé – il y a plusieurs jours – au président de mettre en place des restrictions sur un ensemble de pays où nous voyons la variante, en particulier en Afrique du Sud, se propager à des centaines, voire à des milliers de cas et aux pays voisins en raison des inquiétudes concernant la propagation. « , a déclaré l’attaché de presse.

«Nous évaluerons chaque jour si ces restrictions – l’une de ces restrictions devraient être étendues. Mais, encore une fois, il y a plus à ce stade que nous apprenons encore sur la variante que notre équipe travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour évaluer, et je n’ai aucune prédiction de la fin des restrictions ou des restrictions supplémentaires pour le moment », a-t-elle déclaré, a rapporté le New York Post.

Ateba a attendu qu’on l’appelle pour lui poser des questions sur les restrictions, mais Psaki n’a jamais appelé, ce qui a frustré le journaliste et l’a accusée de mentir.

« Vous dites quelque chose de faux », a crié le journaliste. « Vous n’arrêtez pas de dire que l’Afrique du Sud a des milliers de cas. Tu sais que c’est faux. Vous savez que c’est faux.

« Je viens de répondre – Simon, j’ai répondu à une question à ce sujet », a-t-elle déclaré alors que le journaliste continuait d’essayer de poser sa question. « Laissons Patsy poser une question. »

Alors qu’il continuait à crier, elle dit : « Simon, j’ai répondu à une question à ce sujet. Laisse Patsy… »

Les cris ont continué et Psaki l’a réprimandé en disant: «Simon. Simon. J’ai répondu à une question à ce sujet. Laissons – laissons Patsy poser une question. Ce n’est pas efficace de crier sur vos collègues ici. Laissons Patsy poser une question.

L’échange est intervenu un jour après que le même journaliste eut martelé le Dr Anthony Fauci avec des questions sur les restrictions.

« Il n’y a aucun cas de COVID – d’Omicron au Zimbabwe, en Namibie, au Lesotho, au Mozambique », a-t-il déclaré. « Qu’est-ce qui justifie l’imposition d’une interdiction de voyager aux pays qui n’ont aucun cas de la variante Omicron ? »

« Mais nous voulions voir si nous pouvions gagner du temps temporairement, alors j’espère que cela sera réglé et levé avant qu’il n’ait un impact significatif sur votre pays », a déclaré le médecin.

Psaki a défendu les restrictions de voyage alors même qu’il n’y en a pas pour l’Europe, un continent avec de nombreux cas d’Omicron et où la variante peut être originaire avant d’être trouvée en Afrique du Sud.

« Je suppose que j’essaie simplement de comprendre pourquoi si une personne, disons en Allemagne ou ailleurs, monte dans un avion et vient aux États-Unis, cette personne n’est-elle pas tout aussi susceptible de voir la variante se retrouver dans les États Unis? Pourriez-vous juste parler un peu plus de la science derrière le raisonnement là-bas ? » Le journaliste de PBS, Yamiche Alcindor, a déclaré lundi.

« Eh bien, je pense que le point le plus important, Yamiche, est qu’il s’agit d’une propagation beaucoup plus importante en Afrique du Sud qu’elle ne l’est à ce stade en Europe et dans d’autres pays », a déclaré l’attaché de presse. « Nous continuerons d’évaluer s’il y a des restrictions supplémentaires qui doivent être mises en place. »