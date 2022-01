Vous entrez dans la nouvelle année avec anxiété ? Il est temps de se concentrer sur le positif

Alors que beaucoup luttent encore pour suivre les nouvelles restrictions et directives, il y en a d’autres qui essaient chaque jour d’ajuster leur emploi du temps selon la « nouvelle normalité ».

L’augmentation soudaine des cas d’Omicron dans le monde entier et le nombre croissant d’infections à coronavirus ont non seulement atténué les festivités du Nouvel An, mais ont également déclenché de l’anxiété chez de nombreuses personnes. Alors que beaucoup luttent encore pour suivre les nouvelles restrictions et directives, il y en a d’autres qui essaient chaque jour d’ajuster leur emploi du temps selon la « nouvelle normalité ». Les scientifiques et les experts ont déjà mis en garde contre l’apparition d’une troisième vague de Covid en Inde et cela a donné lieu à un blocage mental avec lequel beaucoup ne sont pas en mesure de se réconcilier.

Il est important de noter que le nombre de personnes aux prises avec la dépression et la maladie mentale pendant la pandémie a peut-être aggravé la situation. La pression liée à la pandémie sur les infrastructures de santé au cours des deux dernières années a également conduit à une privation considérable de patients souffrant d’autres maladies potentiellement mortelles, notamment le cancer, les maladies cardiaques et d’autres comorbidités.

Cependant, il est temps de se concentrer sur le positif. D’après les preuves disponibles à ce jour, il semble y avoir une lueur d’espoir, car les cas de variante Omicron ne provoquent qu’une infection bénigne. Ainsi, même si les cas atteignent une échelle sans précédent, les pertes de vies humaines observées lors de la deuxième vague semblent peu probables lors de la troisième, a rapporté l’Indian Express. Suresh Kakani, commissaire supplémentaire de la Brihanmumbai Municipal Corporation, a récemment déclaré que sur les 327 patients Omicron détectés à Mumbai, aucun d’entre eux n’avait besoin d’oxygène.

Kakani a également déclaré que jusqu’à présent, la demande en oxygène chez les patients Omicron était presque nulle. Un autre facteur qui donne de l’espoir est le fait que l’Inde a été en mesure d’administrer plus de 144 crores de doses de vaccination. Avec l’annonce de la campagne de vaccination pour les enfants ainsi que de la dose de précaution pour les personnes âgées, le gouvernement tente de protéger les plus vulnérables d’une éventuelle troisième vague.

En bref, les conditions auxquelles nous sommes confrontés vont au-delà de la lutte contre le coronavirus lui-même. La seule façon d’éliminer cette incertitude et cette anxiété est de se concentrer sur le positif et de prendre toutes les précautions nécessaires. En fin de compte, tout se résume à la volonté des gens de suivre les directives appropriées de Covid-19, comme réduire les déplacements inutiles et porter des masques faciaux dans les lieux publics, afin que nous puissions collectivement éviter la peur de la pandémie et, espérons-le, l’éliminer. entièrement.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.