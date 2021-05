Vous envisagez d’acheter de l’or sur Akshaya Tritiya? Savoir comment l’or numérique se classe par rapport aux autres formes d’investissement

Akshaya Tritiya est considérée comme une occasion propice pour acheter de l’or.

Akshaya Tritiya est considérée comme une occasion propice pour acheter de l’or. Le verrouillage de plusieurs États cette année en raison de la pandémie de Covid-19 a cependant tempéré l’humeur des acheteurs d’or de cette Akshaya Tritiya.

Il existe plusieurs façons d’investir dans l’or: l’or physique, les obligations souveraines en or (SGB), les fonds communs de placement en or (MF), les ETF sur l’or, l’or numérique, etc.

Or physique

L’achat d’or sous forme de bijoux en or, de pièces de monnaie, etc. reste un moyen privilégié d’acheter de l’or en Inde. Cependant, en raison des restrictions de Covid cette année, l’achat d’or physique est un problème. En outre, garder l’or physique en sécurité nécessite de dépenser de l’argent pour la location de casiers, l’assurance, etc. Les bijouteries en or impliquent également des frais de fabrication substantiels.

Obligation souveraine en or

Le Sovereign Gold Bond (SGB) est considéré comme la forme la plus sûre d’investissement en or. Outre la sécurité, il fournit également un intérêt de 2,5% sur le montant de l’investissement. Le SGB est cependant un instrument d’investissement à long terme et l’argent des investisseurs est bloqué pendant 8 ans. Bien que les SGB soient négociables sur le marché secondaire, les problèmes de liquidité sont là. Il existe également un plafond sur les investissements totaux en SGB au cours d’un exercice.

Gold Mutual Fund / Exchange Traded Fund (ETF)

Gold MF et ETF sont une autre forme d’investissement dans l’or papier. Ces stratagèmes investissent dans les actions des mineurs d’or, des raffineurs d’or, des bijoutiers, etc. Cependant, les investissements dans des fonds en or impliquent des dépenses plus élevées qu’un ETF, alors qu’un compte démat est nécessaire pour investir dans un ETF. Ces investissements sont également soumis aux risques de marché.

Or numérique

L’or numérique permet aux investisseurs de s’approprier de l’or au format numérique. L’or réel est conservé dans des casiers sous la garde de l’émetteur. Ainsi, les investisseurs n’ont pas besoin de dépenser d’argent pour conserver l’or en toute sécurité. Il offre également aux investisseurs la possibilité de faire des investissements fractionnaires.

Investissement dans l’or: découvrez les avantages d’investir dans l’or numérique par rapport à l’or physique

L’un des émetteurs renommés est Digital Swiss Gold, qui offre une plate-forme simple et rentable offrant la propriété d’or physique numérique, mobile et utilisable avec la technologie du 21e siècle.

Avantages:

L’or acheté via Digital Swiss Gold répond aux normes les plus élevées, étant raffiné en Suisse, d’une finesse de 0,9999 et conforme à toutes les spécifications des lingots d’or de la London Bullion Market Association (LBMA). Tous les avoirs en or sont audités de manière indépendante par Bureau Veritas. La structure de prix transparente de DSG n’implique aucuns frais cachés.

