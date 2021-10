Vous envisagez d’acheter un Apple iPhone 13 ? Voici pourquoi vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps pour mettre la main dessus

La pénurie actuelle de puces devrait aller jusqu’en 2022

iPhone 13 : L’iPhone 13 avait été lancé le mois dernier au milieu de beaucoup d’anticipation et il a été mis en vente il y a environ trois semaines. Les capacités de l’appareil photo et la durée de vie de la batterie de la nouvelle gamme en ont rapidement fait parler la ville, de nombreux utilisateurs aspirant à acheter les nouveaux téléphones bientôt. Si seulement c’était aussi simple, cependant. Alors que beaucoup espèrent mettre la main sur les nouveaux iPhones, il semble que cela pourrait continuer à n’être qu’un rêve, au moins pendant un petit moment. On sait depuis un certain temps qu’il existe une pénurie mondiale de puces et avant même l’annonce de la nouvelle gamme, il était prévu que cette pénurie pourrait avoir un impact sur l’approvisionnement des nouveaux appareils lancés par Apple. Maintenant, il semble que cela soit devenu réalité. Des rapports ont indiqué que Cupertino est susceptible de réduire la production d’iPhone 13 de 10 millions d’unités en raison de cette pénurie de puces.

Il avait été précédemment déclaré que le fabricant d’iPhone visait à produire 90 millions d’unités du nouvel iPhone 13 au cours des trois derniers mois de cette année. Cependant, un rapport de Bloomberg a déclaré que deux des partenaires de fabrication d’Apple – Texas Instruments et Broadcom – pourraient ne pas fournir suffisamment de composants pour aider à la production de l’iPhone 13.

Bien que la nouvelle de la fabrication de l’iPhone 13 affectée par la pénurie de puces soit importante, il est également vrai que de temps en temps, Cupertino a échappé à ce problème avec un minimum de dommages par rapport à d’autres entreprises technologiques comme Xiaomi et Realme, qui ont dû augmenter les prix des produits, et comme Samsung, qui a dû abandonner les plans de lancement de nouveaux appareils de la série Note.

Il faut également noter ici que l’iPhone 13 n’est pas le seul appareil Apple à être concerné par ce problème. Il a été rapporté que le géant de la technologie a décidé de réduire de moitié les livraisons de son MacBook en raison d’une pénurie de composants, alors même que la société a annoncé un événement spécial la semaine prochaine où elle pourrait dévoiler les prochains modèles de MacBook Pro. En fait, il est également probable que cette pénurie de puces ait un impact sur la production des nouveaux modèles d’iPad annoncés cette année, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient devoir les attendre également.

La pénurie de puces en cours devrait aller jusqu’en 2022, et la façon dont Cupertino gère ce problème est quelque chose que nous saurons probablement une fois que le géant de la technologie annoncera ses résultats trimestriels plus tard ce mois-ci.

