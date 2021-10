Vous envisagez d’acheter un régime d’assurance temporaire Rs 1 cr? Vérifiez le montant de la prime que vous paierez

Lors de l’achat d’une police d’assurance temporaire, il est important de faire vos calculs en termes de montant de la couverture.

Alors que le monde est aux prises avec de nouvelles formes de risques pour la santé pendant la pandémie de Covid-19 en cours, l’achat d’un plan à terme devient essentiel. L’assurance temporaire est l’un des moyens les plus simples et les plus abordables d’offrir à votre famille un filet de sécurité financière. Il fonctionne comme un outil de remplacement du revenu en versant la somme assurée à vos candidats en cas de décès prématuré pendant la durée de la police. Il est généralement conseillé de souscrire votre premier contrat d’assurance-vie dès que vous commencez à travailler pour couvrir les personnes à votre charge.

Cela dit, il est important de noter que l’assurance temporaire est un produit d’assurance-vie purement vanille sans prestations d’échéance. Il offre des prestations d’assurance élevées en payant une prime très faible. La prime est généralement faible si une personne se prévaut de la police d’assurance temporaire à un âge précoce.

Cependant, la prime d’assurance augmente pour les personnes qui fument ou boivent. Lors de l’achat d’une police d’assurance temporaire, il est important de faire vos calculs en termes de montant de la couverture. Lors de l’estimation du montant de votre couverture, tenez compte de votre revenu, de vos objectifs financiers et de votre taux d’inflation. Il est généralement conseillé d’opter pour une somme assurée qui représente 10 à 20 fois votre revenu annuel actuel. Vous devez également réfléchir longuement au choix du mandat lors de l’achat d’un plan à terme. Ceci est important car un mandat de courte durée signifierait exposer votre famille à des risques financiers et un mandat plus que nécessaire signifierait payer une prime supplémentaire, selon BankBazaar.

Lorsque vous êtes sur le marché pour acheter une assurance temporaire, comparez les différentes offres de produits de différentes compagnies d’assurance en fonction des avantages de la police, des caractéristiques, du montant de la prime et, surtout, du taux de règlement des sinistres de l’assureur.

Si vous envisagez de souscrire une couverture d’assurance temporaire de base de Rs 1 crore, le tableau ci-dessous fournit une liste de 19 polices d’assurance temporaire et les IME annuels indicatifs pour une durée de 30 ans. Toutes les primes ont été calculées pour un homme non-fumeur non-fumeur célibataire de 30 ans résidant à Bangalore et gagnant Rs 5 lakh par an.

Veuillez noter que la prime qui vous est applicable peut varier en fonction de votre âge, de votre revenu, de votre sexe, des caractéristiques de votre police ou de toute autre condition définie par l’assureur de votre choix.

Que coûte un plan à terme avec une somme assurée de Rs 1 crore ?

Avis de non-responsabilité : les données se rapportent à la couverture d’assurance temporaire de 1 crore de Rs pour un homme de 30 ans, salarié, non-fumeur (célibataire), résidant à Bangalore, gagnant 5 lakh de Rs par an, pour une durée de 30 ans. Le tableau n’est pas exhaustif car il exclut les entreprises pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sur leur site internet. Données au 12 octobre 2021. * Les sociétés ont été répertoriées sur la base de leurs ratios de règlement des sinistres en cas de décès selon le rapport annuel IRDA FY2019-20 par ordre décroissant. Données compilées par BankBazaar.com. **Selon le rapport annuel de l’IRDA

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.