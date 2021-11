Vous envisagez d’acheter une nouvelle voiture? Découvrez quelle banque offre le taux d’intérêt le plus bas

Outre les taux d’intérêt, vous devriez également vérifier les autres frais tels que les frais de traitement, les frais de remboursement, etc., qui varient selon les politiques du prêteur.

Acheter une voiture est une aspiration pour certains et une nécessité pour d’autres. Quoi qu’il en soit, acheter une voiture est une décision financière importante qui peut épuiser vos économies ou nécessiter un crédit auto. Un prêt automobile est assorti d’un taux d’intérêt inférieur à celui d’un prêt non garanti tel qu’un prêt personnel.

Lorsque vous êtes sur le marché pour acheter un prêt automobile, assurez-vous de comparer les différentes offres de différentes banques. Certains prêteurs peuvent avoir des liens exclusifs avec les concessionnaires et peuvent offrir un traitement beaucoup plus rapide et des tarifs réduits. Certains prêteurs proposent également des prêts automobiles pré-approuvés à leurs clients sélectionnés ou des taux préférentiels à leurs emprunteurs de prêts immobiliers existants. Par conséquent, pour obtenir la meilleure offre, vous devez comparer les offres de prêt automobile des différents prêteurs.

Cela dit, gardez à l’esprit que les taux d’intérêt applicables sur les prêts automobiles sont décidés après avoir pris en compte votre pointage de crédit et vos revenus. La plupart des banques ont lié leurs taux débiteurs aux cotes de crédit. Ainsi, une cote de crédit de 750 ou plus peut vous aider à obtenir un prêt à des taux d’intérêt inférieurs, et une mauvaise cote de crédit peut soit ne pas vous obtenir un prêt automobile, soit vous obliger à vous contenter d’un prêt avec un taux d’intérêt plus élevé. Par conséquent, avant de demander un prêt automobile, vérifiez vos rapports de crédit, selon Bankbazaar.

De plus, gardez à l’esprit qu’une partie des coûts sera à votre charge. La plupart des prêteurs ne financent généralement que 80 à 90 % du prix de la voiture sur route. Bien que certaines banques puissent également financer 100 % du coût d’évaluation de la voiture sous réserve de conditions générales, cela peut ne pas être toujours le cas. Les établissements de crédit accordent généralement des prêts pour des durées allant jusqu’à 7 ans.

Outre les taux d’intérêt, vous devriez également vérifier les autres frais tels que les frais de traitement, les frais de remboursement, etc., qui varient selon les politiques du prêteur.

Si vous envisagez de contracter un prêt automobile, le tableau ci-dessous fournit une liste des banques des secteurs public et privé qui offrent actuellement certains des taux d’intérêt de prêt automobile les plus bas du pays. Il fournit également l’IME indicatif sur un prêt voiture neuve de Rs 10 lakh pour une durée de 5 ans. Le tableau n’a pris en compte que le taux annoncé le plus bas pour chaque prêteur, et le taux d’intérêt qui vous est applicable pourrait être plus élevé en fonction du montant de votre prêt, de votre cote de crédit, de votre profil d’emploi ou de toute autre condition du prêteur que vous avez choisi.

EMI sur un nouveau prêt de voiture de Rs 10 Lakh pour une durée de 5 ans

Avis de non-responsabilité : données collectées sur les sites Web des banques respectives le 23 novembre 2021. Les taux d’intérêt annoncés les plus bas proposés par les banques ont été pris en compte dans le tableau. Les IME indicatifs ont été calculés sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau pour un prêt de Rs 10 lakh avec une durée de 5 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). Les taux d’intérêt mentionnés dans le tableau sont indicatifs et peuvent varier en fonction des conditions générales de la banque.* min Intérêt selon le TAEG du trimestre terminé en septembre 2021 ; ^ Taux d’intérêt fixe ; ^^ Offre festive.

