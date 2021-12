Vous envisagez de contracter un crédit auto au début de l’année ? Découvrez si vous devez opter pour un mandat plus ou moins long

On pourrait soutenir qu’avoir un mandat plus court conduit à payer des montants EMI plus élevés, cependant, cela réduit également les frais d’intérêt.

Pourquoi faut-il discuter de la durée d’un prêt? Il en est ainsi parce que des mandats différents entraînent des dépenses d’intérêts différentes. L’achat d’une maison ou d’une voiture fait partie des grandes décisions financières que l’on prend et est généralement financé par un emprunt. Les experts disent qu’en optant pour de tels prêts, il est préférable de le comprendre de fond en comble pour obtenir les meilleurs taux d’intérêt.

Par exemple, avec les prêts automobiles, la plupart des prêteurs offrent une durée maximale de 7 à 8 ans, comme SBI propose des prêts automobiles pour une durée plus longue de 7 ans. Mais faut-il opter pour une si longue durée pour son crédit auto ? Les experts du secteur disent que les emprunteurs devraient opter pour des durées plus courtes, tout en optant pour un prêt automobile, après avoir pris en compte les IME.

On pourrait soutenir qu’avoir un mandat plus court conduit à payer des montants EMI plus élevés, cependant, cela réduit également les frais d’intérêt. Par conséquent, une durée de vie plus courte vous permettra de rembourser votre prêt plus tôt.

Par exemple, si vous contractez un prêt de Rs 8 lakh avec un taux d’intérêt de 9,5%, l’IME pour un prêt automobile sur 8 ans sera de Rs 11 929 alors que l’EMI pour un prêt automobile sur 4 ans sera de Rs 20 099, ce qui est presque le double de ce que vous devrez payer au cours des 8 ans d’occupation. Les intérêts payés sur un prêt automobile de 4 ans s’élèvent à Rs 1,64 lakh, tandis que les intérêts payés s’élèvent à Rs 3,45 lakhs sur un prêt automobile de 8 ans, soit le double de ce que vous auriez payé avec un mandat de 4 ans.

Habituellement, les gens optent pour un mandat plus long, dans l’espoir d’avoir plus de temps pour rembourser la dette, mais les experts soulignent qu’un mandat plus long implique également des dépenses d’intérêt plus élevées et une charge financière supplémentaire. Comme expliqué ci-dessus, en optant pour une durée d’emprunt plus longue, la sortie d’intérêts sera plus élevée pour vous. C’est pourquoi un emprunteur doit éviter d’opter pour une longue durée de prêt.

Les banques et les prêteurs financiers facturent généralement un taux d’intérêt plus élevé d’environ 50 points de base (points de base) plus élevé sur le prêt automobile pour une durée plus longue. Les experts disent que c’est la façon dont le prêteur compense le risque de crédit supplémentaire que les banques prennent sur l’emprunteur. Par conséquent, c’est un autre point à considérer – les taux d’intérêt appliqués sur les durées plus longues sont plus élevés par rapport aux durées de prêt plus courtes.

De plus, les experts disent qu’en tant qu’emprunteurs, il faut également penser à long terme. Par exemple, généralement, la durée d’utilisation moyenne d’une voiture est de 5 à 6 ans, après quoi elle est vendue à un utilisateur d’occasion. Si vous optez pour un prêt avec une durée plus longue, cela devient alors une corvée pour vous car vous devrez continuer à rembourser l’encours du prêt sur la voiture même après l’avoir vendue.

