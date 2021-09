Vous envisagez de contracter un prêt deux-roues ? Découvrez le taux d’intérêt le plus bas, EMI

Pour trouver la meilleure offre, il est important de comparer les prêteurs choisis sur l’éligibilité, les taux d’intérêt, les frais de traitement, la durée de remboursement, le ratio prêt/valeur et les frais.

Un deux-roues nous aide à naviguer facilement dans le trafic de pare-chocs à pare-chocs tout en économisant beaucoup de temps. Par rapport à un quatre-roues, les deux-roues sont pratiques à entretenir et plus économiques à gérer. La pandémie de Covid-19 a stimulé la demande d’avoir un mode de transport personnel par rapport aux transports publics pour éviter les risques potentiels pour la santé en raison du virus mortel.

Si vous envisagez de contracter un prêt deux-roues, gardez à l’esprit quelques points importants. Il ne faut jamais opter pour un prêt deux-roues sans comparer les offres disponibles. Chaque prêteur ou institution financière a son propre ensemble de termes et conditions. Par conséquent, pour trouver la meilleure offre, il est important de comparer les prêteurs choisis sur l’éligibilité, les taux d’intérêt, les frais de traitement, la durée de remboursement, le ratio prêt/valeur (LTV) et les frais, etc.

Les banques financent généralement jusqu’à 90 pour cent de la valeur du vélo. Les 10 pour cent restants sont l’acompte que vous devrez débourser. Donc, avant de demander un prêt, faites vos calculs pour savoir si vous avez l’argent de l’acompte prêt à payer. Aussi, en choisissant un deux-roues pour vous-même, n’allez pas trop loin avec le budget. Optez pour une option qui correspond bien à votre budget, selon BankBazaar.

En plus de cela, votre pointage de crédit jouera également un rôle important dans l’approbation d’un prêt ou dans l’obtention d’un prêt à un taux d’intérêt inférieur. Un score inférieur à 750 peut entraîner le rejet de votre demande ou vous contenter d’un prêt à un taux d’intérêt plus élevé. Vous serez également tenu de fournir certains documents tels qu’une preuve d’âge et d’identité, des preuves de revenus et une preuve d’adresse, etc. lors de la demande de prêt.

Vous pouvez également attendre la prochaine saison des fêtes pour bénéficier de remises supplémentaires. La plupart des prêteurs proposent des offres attrayantes pendant la saison des fêtes, telles que l’absence de frais de traitement, un taux d’intérêt inférieur, un acompte nul, etc.

Si vous envisagez de contracter un prêt à deux roues, le tableau ci-dessous répertorie plus de 20 grandes banques qui offrent actuellement certains des taux d’intérêt les plus bas sur les prêts à deux roues. Notez que nous n’avons inclus que les taux annoncés les plus bas pour chacune des banques mentionnées dans le tableau ci-dessous. Le taux d’intérêt applicable peut différer et dépend de votre âge, de votre revenu, de votre cote de crédit et des conditions d’admissibilité de votre prêteur.

Le tableau comprend également des IME indicatifs pour un prêt à deux roues d’un montant de Rs 1 lakh contracté pendant trois ans pour chacune des banques.

Taux d’intérêt des prêts à deux roues et IME indicatifs actuellement proposés par les principales banques

Avis de non-responsabilité : les taux d’intérêt sur les prêts aux deux-roues pour toutes les banques publiques et privées cotées (ESB) (à l’exception des banques étrangères et des petites banques financières) ont été pris en compte pour la compilation des données. Les banques pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sur leur site Internet n’ont pas été prises en compte. Données collectées sur les sites Web des banques respectives le 21 septembre 2021. Le taux d’intérêt le plus bas offert par les banques sur les prêts à deux roues a été indiqué dans le tableau, quels que soient le montant et la durée du prêt. Les IME indicatifs ont été calculés sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau pour un prêt de Rs 1 lakh avec une durée de 3 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). Les informations mentionnées dans le tableau sont indicatives et peuvent varier en fonction des CGU de la banque.*Sous le régime Mudra. ^ Taux d’intérêt élevé. ^^Intérêts minimum facturés sur le prêt versé à un particulier au cours du premier trimestre 2021.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

