Vous envisagez de créer des compositions personnalisées pour votre projet?

Trouver le bon morceau de musique pour accompagner un visuel est une partie essentielle de tout processus de réalisation de films.

C’est pourquoi les superviseurs musicaux – en tant qu’experts en la matière – jouent un rôle crucial dans les industries de la publicité et du cinéma. Parce qu’interpréter un briefing musical demande de l’expérience et des compétences. Et bien qu’il y ait de nombreuses considérations, l’une des premières est de savoir s’il faut obtenir une licence pour une chanson existante ou suivre d’autres producteurs de films et agences de création et engager un compositeur pour créer quelque chose de personnalisé.

Si vous choisissez cette voie, comprendre le fonctionnement des compositions personnalisées vous aidera énormément.

Voici quelques coutumes compositions qui a donné d’excellents résultats

La campagne «Depuis 1830» de Tanqueray Gin, que l’équipe de Big Sync Music a créée avec WMP Studios au Royaume-Uni, est un excellent exemple de la façon dont un processus de composition personnalisé peut fonctionner. Dans l’épisode, Songtradr SyncTalk avec la superviseure musicale Lisa James, nous apprenons comment le projet a pris forme, la technique unique de « l’effet Droste » utilisée dans la production et comment la musique a ensuite été associée à l’approche visuelle.

Cette publicité d’inspiration créative pour la campagne «It Comes Naturally» de SheaMoisture avait besoin d’une musique qui correspondait à la vision de la marque, qui avait été soigneusement présentée dans les spots de la campagne précédente. La publicité a célébré l’identité noire, inspirant nos compositeurs à livrer une pièce fraîche qui se situe sur la pointe des pieds entre le jazz et la soul.

Et cette publicité pour Radox Mineral Therapy montre comment la musique peut magnifier d’autres éléments visuels. Le spot met en scène une femme se détendant dans un bain moussant rempli de vapeur, où le compositeur a fait un grand usage des sons naturels des sources chaudes et des textures ambiantes pour offrir un arrangement doux et cinématographique.

Voyons maintenant un peu plus en profondeur et explorons les avantages d’une composition personnalisée pour votre projet.

Pourquoi pourriez-vous choisir un Douane composition, au lieu d’une chanson préexistante?

Bon nombre des meilleurs films, émissions de télévision et publicités utilisent la musique comme outil de narration pour donner le ton et l’ambiance du visuel. Il y a plusieurs façons d’aborder cela – cela peut être inspiré par une musique préexistante ou une composition complètement nouvelle conçue pour imiter les contours de votre contenu – mais mieux encore, cela:

tissez-vous entre et restez à l’écart de votre dialogue, associez et améliorez l’émotion de chaque scène, et définissez l’ambiance et le style de votre visuel.Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la descente Douane route des compositions

La musique n’est pas toujours la star dans tous les domaines; il jouera souvent un rôle de soutien mais crucial dans la définition de votre message. Le partage d’informations spécifiques sur le rôle de la musique dès le départ déterminera la manière dont les compositeurs abordent votre mémoire. Les délais de livraison, le budget et le lieu de diffusion du contenu final sont également des considérations importantes. Est-ce une publicité conçue pour les plateformes en ligne ou les médias sociaux uniquement, ou sera-t-elle diffusée sur les réseaux et sur plusieurs territoires?

Apprenez à connaître la marque – intimement

Si vous octroyez une licence de musique pour une publicité, il est essentiel de vous aligner rapidement sur le message de votre marque afin de pouvoir le communiquer avec précision au compositeur. Répondre à ces trois questions vous aidera à obtenir les meilleurs résultats:

Quelles sont les valeurs fondamentales de votre marque? Si la durabilité est la clé de votre marque, vous voudrez peut-être utiliser de la musique instrumentale « terreuse » dans votre annonce. Quel est votre public cible? Vendez-vous des baskets? La musique hip-hop ou rythmée peut rehausser la nature énergique et optimiste du produit. Où la campagne va-t-elle être placée et comment cela aura-t-il un impact sur la musique? Si la publicité sera diffusée sur Instagram, une piste qui fonctionnerait comme une piste pop rapide de 30 secondes pourrait suffire.

Vous pouvez également obtenir des informations précieuses en recherchant de la musique de tous les spots de campagne passés, en particulier à succès. Cela évitera les répétitions et vous assurera de ne pas recevoir de compositions hors marque ou hors brefs.

Rassemblez des références cette communiquez votre vision

La technologie peut être votre meilleure amie si vous la laissez faire. Créez des «moodboards» audio et visuels – qu’il s’agisse d’une liste de lecture, de liens vers des sites ou de contenu avec des sons et des pistes que vous aimez. Le compositeur fera de son mieux pour traduire tous les signaux verbaux que vous donnez, mais les liens Spotify ou YouTube, les MP3 et les clips vidéo peuvent communiquer votre vision plus efficacement.

