Vous envisagez de rejoindre les campagnes Crypto Airdrop ? Lisez ceci en premier

Si vous êtes dans le secteur de la crypto-monnaie, un airdrop fait référence à une campagne publicitaire impliquant la distribution d’argent virtuel, alors vous en avez entendu parler. Gratuitement ou en échange d’un petit service, y compris le retweet d’une publication d’entreprise, de petites quantités de la nouvelle monnaie cryptographique sont remises aux portefeuilles des personnes actuelles de la communauté blockchain.

Le principe d’un largage est simple. Cela implique qu’une entreprise « vide » de petites quantités de cryptos gratuites en vrac dans des portefeuilles individuels plutôt que de les répartir plus uniformément. Pour profiter d’un airdrop, vous devez d’abord vous inscrire via un questionnaire d’enquête, un chatbot Telegram ou le site Web officiel du projet. Dans de nombreux cas, un programme de largage donnera aux participants la possibilité de gagner plus de jetons en parrainant leurs amis via un lien spécial. En raison du mécanisme de parrainage, il existe une incitation à faire connaître Airdrop. Les largages aériens sont largement publiés sur les réseaux sociaux, où les gens partagent leurs liens avec les autres.

Y a-t-il une utilité pour Airdrop?

Il y a deux motivations principales pour le largage par les sociétés de blockchain et d’autres sociétés. Faire la publicité d’une vente imminente d’ICO / de jetons est le premier objectif. Dans de nombreux cas, les parachutages ne sont que le début d’un effort de marketing beaucoup plus vaste. Ils sont bons pour susciter l’enthousiasme des gens pour un projet au début. De plus, les avantages de parrainage encouragent les consommateurs à faire passer le mot, ce qui se traduit par davantage de promotions gratuites. Deuxièmement, même si une ICO n’a pas lieu, Airdrop est une merveilleuse méthode pour établir un réseau autour d’une entreprise. Lorsqu’il s’agit de sensibiliser aux initiatives de cryptage, l’approche du largage est souvent utilisée par les organisations à but non lucratif et communautaires.

Avantages et inconvénients des programmes Airdrop de crypto-monnaie

Il s’agit d’un effort pour se démarquer sur le marché bondé des startups de crypto-monnaie en utilisant un airdrop. Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications et des services de référencement de sociétés de largage de crypto-monnaie et divers programmes marketing pour les aider à optimiser leurs largages. Il existe de grandes et de terribles entreprises dans tous les secteurs.

Si l’argent n’est pas généralement accepté, il ne vaut rien. Et cela n’est possible que si les gens sont prêts à dépenser de l’argent pour promouvoir une utilisation plus large. D’un autre côté, d’autres acteurs du secteur ont émis de graves avertissements sur les dangers des largages de bitcoins. Comme les tactiques de pompage et de vidage, nous devons être prudents en ce qui concerne les largages cryptographiques. Pour le dire autrement, les investisseurs en crypto-monnaie peuvent gonfler la valeur de leurs avoirs pour gagner rapidement de l’argent.

Les escrocs essaieront de vous inciter à céder vos pièces pour un pourcentage du prix des jetons que vous avez précédemment extraits. Ensuite, vous pouvez utiliser les jetons que vous avez précédemment extraits pour augmenter le prix en les échangeant les uns avec les autres.

Les arnaques au largage

Si vous débutez avec les parachutages, sachez qu’il existe des escrocs. Voici une liste des escroqueries les plus courantes à éviter.

1. Dump Airdrop

Les largages aériens ne visent pas toujours à créer de la valeur ou à favoriser un sentiment de communauté. Un largage conçu pour générer un enthousiasme à court terme pour une devise afin de la rendre populaire sur les bourses est connu sous le nom de « dump airdrop ». Une fois que cela se produit, les créateurs de jetons réalisent un profit considérable en vendant (éliminant) rapidement tous leurs jetons. Une fois les ressources du projet vidées, l’équipe disparaît. Étant donné que le jeton est réel, il se peut que ce ne soit pas une arnaque complète. Les créateurs ont l’intention de tirer un profit monétaire du dumping de jetons qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser.

La détection d’un largage d’un vidage demande un certain effort, bien que la lecture du site Web et du livre blanc du projet puisse aider. Les largages aériens sont généralement effectués par des personnes qui ne se soucient pas des détails et n’ont pas beaucoup de temps à y consacrer.

2. Infos péage

Escroqueries d’une variété différente à vendre ou à utiliser pour de futurs efforts de phishing, Airdrop a été créé pour capturer des informations personnelles. Ces systèmes prétendent distribuer des jetons gratuits tout en faisant la promotion de sociétés écrans. Votre compte de messagerie, votre adresse de portefeuille et d’autres informations personnelles sont objectives. Cependant, celles-ci sont assez peu sûres, même si elles ne sont pas aussi graves que les escroqueries à la clé privée.

Il est important de faire une petite étude sur le projet avant d’accepter une information de pêche à la traîne Airdrop. Pour la plupart, il n’y a pas de présence en ligne, pas même une simple page Web. Tout largage annoncé pour un projet sans site Web ni livre blanc doit être ignoré.

3. Escroqueries aux clés privées

Les parachutages de clés privées frauduleux sont connus sous le nom d’attaques de phishing par clé privée. Ils ont l’intention de vous inciter à révéler la clé privée de votre portefeuille. L’adresse du portefeuille public est demandée dans le cadre d’un airdrop valide. La clé privée du portefeuille est également demandée lors d’un largage frauduleux. Cette fraude cible très probablement ceux qui n’ont aucune idée du fonctionnement d’un portefeuille de crypto-monnaie et du nombre de personnes auxquelles on peut faire confiance sur Internet.

Il est facile d’éviter d’être victime de cette ruse. Ne révélez jamais votre clé privée à qui que ce soit. Vous ne devez jamais donner votre numéro de carte de crédit à qui que ce soit, que ce soit dans un formulaire en ligne, dans un e-mail ou dans un message direct. Cette personne essaie de voler votre argent. Un airdrop ne nécessite pas l’utilisation d’une clé privée. Quelqu’un ne le demanderait que s’il avait l’intention de voler le contenu de votre portefeuille.