Vous envisagez de voyager à Dubaï ? Voici quelques faits culturels intéressants sur la ville émiratie

Le tourisme à Dubaï offre un aperçu de la riche culture de la ville, avec des histoires intéressantes pour les voyageurs.

Tourisme à Dubaï : Dubaï est l’une des destinations internationales préférées des voyageurs indiens et la riche culture diversifiée de la ville fait partie de ce qui attire les touristes en si grand nombre. Désormais, Dubaï a annoncé des assouplissements pour les passagers entrants, y compris ceux en provenance d’Inde. Même si à l’heure actuelle, seuls les Indiens titulaires d’un visa de résidence valide peuvent se rendre dans la ville après avoir reçu deux doses de vaccins COVID-19 approuvés par les Émirats arabes unis et un test RT-PCR négatif, si les conditions continuent de s’améliorer en Inde, la ville pourrait bientôt permettre à d’autres passagers de voyager également à des fins touristiques.

Le tourisme à Dubaï offre un aperçu de la riche culture de la ville, avec des histoires intéressantes pour les voyageurs. Bulbul Dhawan de Financial Express Online a contacté Ahmed Al Jafflah, directeur du protocole du Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Center for Cultural Understanding (SMCCU) de Dubaï, pour comprendre certains de ces aspects culturels intéressants.

L’histoire de la tour à vent

À l’époque où les climatiseurs n’existaient pas, faire face à la chaleur, en particulier dans le désert chaud, était assez difficile. Ce que Dubaï a proposé à l’époque était une solution élégante – une solution qui est maintenant rendue inutile à cause des climatiseurs. Cette tour à vent était appelée ‘barjeel’ dans la ville. Pour en savoir plus, Ahmed a déclaré: «Le barjeel était une tour à vent faite de corail, de boue et de calcaire et les bâtons que l’on pouvait voir dans la structure provenaient d’un bois appelé chendall d’Afrique, Zanzibar. Les gens grimpaient sur ces bâtons pour entrer dans la structure pour les travaux d’entretien et pour le nettoyage de la tour. La tour à vent fonctionnait en attirant le vent de n’importe quelle direction pour être aspiré et envoyé dans la chambre principale, l’air vicié s’échappant de la direction opposée.

Bien que le barjeel ne soit plus construit, il peut toujours être trouvé dans des structures plus anciennes. Le barjeel était généralement présent au-dessus de la chambre principale, et une maison avait une ou un maximum de deux de ces tours à vent, car pas plus que celles-ci et le flux d’air serait perturbé. Le barjeel, a déclaré Ahmed, pourrait réduire les températures de 10 degrés Celsius.

Rituel du café du soir

Le rituel du café du soir est très luxueux à Dubaï et implique le café Gahwa. « Le gahwa est le café arabe que nous servons jour et nuit. Il est servi très chaud dans de petites tasses appelées «finyal» et la tasse n’est pleine qu’au quart. Il est servi par l’hôte autant de fois que le client le souhaite. Les grains de café viennent du Yémen et nous les torréfions frais, broyons les grains et ajoutons à l’eau bouillante avec la cardamome et le safran. Certaines personnes aiment aussi les clous de girofle. Le gahwa est servi dans une cafetière connue sous le nom de « della » et est servi aux invités en signe d’hospitalité pour accueillir les invités », a déclaré Ahmed.

« Les entreprises, les foyers et les services gouvernementaux auront toujours du gahwa prêt à accueillir les voyageurs, les invités et les dignitaires. Le gahwa est la première boisson servie pour accueillir les invités, et il est toujours servi lors des mariages et des célébrations à l’arrivée et avant le départ des invités. C’est rafraîchissant et c’est une tradition qui remonte à des milliers d’années », a-t-il ajouté.

Remplir complètement la tasse est un signe que l’hôte n’accueille pas les invités.

Le mélange des odeurs de parfum

Les dames de Dubaï créent leurs propres odeurs spécifiques en mélangeant des parfums pour obtenir l’odeur qu’elles aiment.

«Chaque femme locale des Émirats arabes unis fabrique son propre parfum en mélangeant différents parfums qu’elle aime pour créer un parfum exclusivement à son goût. Elle acquiert les parfums et les ingrédients du souk des parfums et les ingrédients de la maison pour créer un parfum unique, l’appliquant à d’autres femmes pour juger si cela est attrayant ou non et obtenir des conseils de leur part. Elle mélange et ajoute des ingrédients et des parfums selon ses souhaits, et une fois qu’elle trouve le parfum qu’elle aime, elle enregistre les ingrédients et les mesures comme une recette. Ce parfum est généralement si unique que les gens la reconnaissent par ce parfum. Je me souviens de l’odeur de ma mère et je pouvais la sentir sur ses vêtements et dans la maison, d’autant plus que ces odeurs sont à base d’huile », a déclaré Ahmed à FE Online.

« Les femmes parfument également leurs vêtements et leurs cheveux en brûlant des copeaux de oud, ont une huile spéciale pour les cheveux appelée mukamariya et leur propre parfum à base d’huile qu’elles appliquent derrière les oreilles, sur le bout du nez et sur la zone du pouls du poignet. . Ils mélangent le mahaleb, qui est une herbe, avec du safran et un peu d’eau de rose et s’appliquent autour de la racine des cheveux et derrière les oreilles pour garder au frais et sentir bon, surtout quand il fait chaud dehors. Offrir des parfums à vos invités et parfumer votre maison, votre lieu de travail et votre salle de mariage est un must absolu car cela reflète l’hospitalité de l’hôte », a-t-il ajouté.

«Les invités reçoivent des parfums et des copeaux de oud placés sur du charbon de bois dans les maisons et lors des mariages, se parfumer est important car les femmes s’embrassent joue contre joue et les hommes s’embrassent nez à nez. Les parfums jouent un rôle très important dans la vie d’un émirati, et les maisons auront des plateaux de parfums français, de parfum local et surtout de oud », a expliqué Ahmed.

