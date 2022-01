Vous envisagez d’investir dans ELSS pour économiser de l’impôt ? Voici comment choisir et investir dans le bon régime

Lorsqu’ils investissent dans des actions, les investisseurs à long terme en actions doivent ignorer les mouvements temporaires du marché et ne pas synchroniser le marché. C’est une mauvaise façon d’envisager les investissements dans les fonds communs de placement.

Fini le temps où les gens n’investissaient dans des fonds communs de placement que pour des avantages fiscaux. Maintenant, les gens investissent dans des fonds communs de placement car ils donnent généralement des rendements plus élevés que les autres options d’investissement fixe. Cela dit, parallèlement à la croissance des investissements à long terme, les investissements dans les fonds communs de placement contribuent également à réduire leur assujettissement à l’impôt.

Avec le début de cette nouvelle année, les gens se tournent maintenant vers des programmes d’économie d’impôt qui leur donneront également des rendements élevés. Les experts disent que le programme d’épargne lié aux actions ou les fonds ELSS sont idéaux pour ceux qui ont un appétit pour le risque élevé car ils offrent des avantages fiscaux en vertu de l’article 80C de la loi de l’impôt sur le revenu.

Comme son nom l’indique, l’épargne de ce programme est investie sur les marchés boursiers. ELSS est un fonds commun de placement d’actions diversifié, qui est généralement considéré par les investisseurs pour économiser de l’impôt. Dans le cadre du système ELSS, au moins 65 pour cent des actifs du fonds sont investis en bourse. Les fonds investis sont diversifiés et investis dans différents secteurs, capitalisations boursières, thèmes et industries.

Lorsqu’ils investissent dans des actions, les experts du secteur soulignent que les investisseurs à long terme en actions devraient ignorer les mouvements temporaires du marché et ne pas synchroniser le marché. C’est une mauvaise façon d’envisager les investissements dans les fonds communs de placement, et les investisseurs ne seront pas en mesure de tirer le meilleur parti de leurs investissements. C’est toujours le bon moment pour investir dans des fonds communs de placement. Cela dit, ceux qui cherchent à obtenir des rendements élevés sur une courte période doivent garder à l’esprit que le marché à court terme évolue rapidement.

Les plans d’épargne en actions sont assortis d’une période d’immobilisation de 3 ans. Après la fin de votre période de blocage, si vos rendements sont faibles grâce à l’investissement réalisé en raison de la sous-performance du marché, vous pouvez continuer avec le fonds sans quitter. Au fur et à mesure que le marché monte et que la valeur liquidative (valeur nette d’inventaire) des régimes augmente, vous pouvez quitter le régime. Gardez à l’esprit, comme ELSS est un produit lié au marché, les retours ne sont pas garantis ou assurés. Par conséquent, comme pour tout investissement en actions, quittez le programme lorsque le marché est mieux positionné.

Les experts du secteur affirment que les personnes investissant dans des fonds ELSS ne devraient pas s’inquiéter de l’état passé ou actuel du marché. À long terme, les investisseurs obtiennent de bons rendements s’ils restent investis, ainsi qu’un avantage initial sous la forme d’économies d’impôt.

Si vous envisagez d’investir dans ELSS, vous pouvez le faire directement depuis une société de fonds ou via des plateformes de distribution de fonds communs de placement en ligne. Cela dit, choisir le bon fonds ELSS est tout aussi important. Lors de la sélection, gardez à l’esprit qu’un fonds ELSS doit être en phase avec votre appétit pour le risque et votre objectif financier. Des paramètres tels que la concentration et la diversification des actions, la composition de la capitalisation boursière du portefeuille, le ratio des frais, etc. doivent être pris en compte lors du choix d’un fonds ELSS.

Cependant, en particulier pour les nouveaux investisseurs, expliquent les experts, il ne faut pas décider seul, car les nouveaux investisseurs ne sont pas équipés pour choisir leurs fonds communs de placement. Par conséquent, il est préférable de faire appel à un planificateur financier ou à un conseiller ayant fait ses preuves pour battre les marchés.

