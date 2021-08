Vous envisagez d’investir dans la crypto-monnaie ? Vous devez connaître ces trois types de frais de transaction

Image représentative

L’échange de crypto-monnaie, comme son nom l’indique, est une plate-forme sur laquelle vous pouvez échanger entre des crypto-monnaies en fonction de leur valeur marchande actuelle. La valeur des crypto-monnaies est déterminée par la demande, l’offre et le marché. C’est très similaire à une bourse où vous achetez et vendez des actions de sociétés. Sur un échange de crypto-monnaie, vous achetez de la crypto-monnaie à un certain prix et vous la vendez lorsque le prix augmente pour réaliser un profit, cela repose sur le principe fondamental d’entrer sur le marché et d’en sortir au bon moment. Semblable à une bourse, l’échange de crypto-monnaie implique également des frais de transaction sur les transactions effectuées par le commerçant. Dans cet article, nous expliquerons les frais de négociation prélevés par les échanges de crypto-monnaie.

Si vous envisagez d’investir dans la crypto, vous devez savoir qu’il existe en gros trois types de frais de transaction impliqués dans le trading de crypto :

Frais de change : Lors de la négociation de crypto-monnaie, les premiers frais de transaction qu’un commerçant doit connaître sont les frais de change. Les frais d’échange sont le montant facturé par l’échange de crypto-monnaie pour terminer un ordre d’achat ou de vente. En Inde, la plupart des échanges de crypto-monnaie ont un modèle de frais fixes, mais le coût final de la transaction dépend de la plate-forme que vous utilisez pour effectuer la transaction. En tant que commerçant intelligent, vous devez faire de bonnes recherches et découvrir quels échanges cryptographiques offrent les frais de transaction les plus bas.

Le modèle de frais Maker-Taker existe également dans les échanges cryptographiques. Le fabricant est le vendeur de crypto-monnaie et le preneur est l’acheteur de crypto-monnaie, ce modèle facture des frais variables en fonction de votre activité de trading. Si vous êtes un trader actif ou si vous avez effectué une transaction d’une valeur élevée sur une période glissante plus longue, vous pouvez bénéficier (en tant que maker) de frais de transaction réduits. La structure des frais dans ce modèle est différente pour les échanges centralisés et décentralisés.

Les frais d’échange sont la principale source de revenus des échanges et font partie intégrante de leur modèle commercial.

Frais de réseau : Les frais de réseau sont payables aux mineurs de crypto-monnaie pour le travail qu’ils font. Les mineurs de crypto-monnaie sont des individus dotés de puissants ordinateurs dédiés à la vérification et à la validation des transactions à ajouter à une blockchain. En résumé, ils jouent un rôle important dans les transactions cryptographiques en veillant à ce que les jetons ne soient pas dépensés deux fois et que les transactions soient réelles et vraies. L’échange de crypto-monnaie n’a aucun contrôle direct sur les frais de réseau et il est payable aux mineurs/validateur du réseau. Les frais de réseau sont déterminés par la demande, lorsque le réseau devient encombré, les frais peuvent augmenter. Les utilisateurs sont normalement autorisés à prédéfinir les frais de transaction qu’ils sont prêts à payer pour leurs transactions lorsqu’ils utilisent un portefeuille tiers, mais pendant qu’ils utilisent l’échange, il est configuré automatiquement par l’échange lui-même pour éviter tout type de retard dans les transferts.

Le temps pris pour la validation de telles transactions peut varier selon le réseau car cela dépend des mineurs qui décident de leurs propres frais et des utilisateurs qui choisissent d’accepter ou non les frais mis en place par les mineurs. Ainsi, le temps de validation d’une transaction est inversement proportionnel aux frais de transaction que l’utilisateur est prêt à payer. Les utilisateurs qui sont prêts à payer les frais de réseau mis en place par les mineurs verront leurs transactions être validées rapidement. Il est important de noter que les mineurs ne sont pas des chargeurs gratuits, mais qu’ils sont payés pour le coût de l’électricité et une grande puissance de traitement.

Frais de portefeuille: Lors de la négociation de crypto-monnaie, vous stockez votre crypto-monnaie dans un portefeuille numérique. Le portefeuille numérique est comme un compte bancaire en ligne où vous gardez votre crypto-monnaie en sécurité. Le portefeuille crypto vous permet de recevoir des crypto-monnaies et de les stocker en toute sécurité et vous permet d’utiliser plus facilement votre crypto-monnaie ou de les envoyer à d’autres. La plupart des portefeuilles ne facturent aucun frais sur les dépôts et le stockage de crypto-monnaie, mais facturent des frais sur le retrait/l’envoi de crypto-monnaie du portefeuille, qui sont essentiellement des frais de réseau. Les portefeuilles crypto offrent des options d’achat systématiques de crypto-monnaie et disposent d’un service de passerelle marchand intégré grâce auquel vous pouvez même recharger vos smartphones et services DTH.

La plupart des bourses offrent une fonctionnalité de portefeuille intégrée où les utilisateurs peuvent stocker toutes leurs cryptos au même endroit et aucun frais n’est facturé pour le stockage et le dépôt dans le portefeuille.

Les commissions et frais de transaction constituent une part importante du secteur des services financiers/d’investissement. Les fonds collectés grâce à ces frais de transaction sont cruciaux pour les entreprises qui permettent aux commerçants et aux institutions d’investir dans la crypto-monnaie dans le confort de leur foyer via leur plate-forme. Chaque service d’investissement dispose d’une équipe de professionnels dévoués travaillant dans les coulisses pour offrir une expérience d’investissement transparente aux commerçants et aux institutions 24h/24 et 7j/7, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les produits et services basés sur la crypto-monnaie sont capables de fournir une croissance économique durable. La crypto-monnaie entre très rapidement dans le portefeuille d’investissement des Indiens et deviendra la classe d’actifs la plus sûre et la plus lucrative du 21e siècle.

(Par Shivam Thakral, PDG, BuyUcoin)

(Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont de l’auteur. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.)

