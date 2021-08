Vous envisagez d’investir dans PPF ? Voici ce que vous devez savoir

Le problème ici avec cette option d’investissement est que l’on ne peut investir que Rs 1,5 lakh en PPF en un an.

Le Fonds public de prévoyance (PPF) est un petit programme d’épargne soutenu par le gouvernement et géré par le ministère des Communications. La popularité de cette option d’investissement est due à son avantage fiscal, ainsi qu’au montant d’investissement minimum. Les experts disent que ce système peut être envisagé pour des dépôts réguliers.

PPF offre des rendements garantis/assurés chaque année, cependant, le chiffre exact fluctue. Le PPF offre actuellement 7,1% d’intérêt et est révisé tous les trimestres par le gouvernement. Le problème ici avec cette option d’investissement est que l’on ne peut investir que Rs 1,5 lakh en PPF en un an.

Les experts disent que même si le montant de l’investissement annuel est limité à seulement Rs 1,5 lakh, le PPF fait partie des produits à revenu fixe sûrs. Pour les investisseurs conservateurs, c’est une option idéale en raison du taux de rendement fixe et de la prévisibilité des gains en PPF. L’investissement dans le PPF est recommandé par les experts financiers car le montant à l’échéance du PPF et les intérêts globaux gagnés pendant la période d’investissement sont exonérés d’impôt.

Outre tous les avantages du PPF, il existe certainement des inconvénients à ne pas négliger. Par exemple, le PPF est un investissement à long terme, vous ne pourrez pas accéder à l’argent avant 15 ans à compter de la date d’investissement, car le PPF a une échéance de 15 ans. Cependant, si un investisseur souhaite poursuivre son investissement PPF après la période d’échéance, il peut le faire pendant un bloc de 5 ans et ainsi de suite. Un investisseur peut également garder son compte PPF actif même après l’échéance, sans effectuer de nouvelles contributions. Le compte PPF continue de générer des intérêts non imposables après l’échéance.

Un autre inconvénient important de cette avenue d’investissement est son rendement fixe. En cas d’inflation élevée dans l’économie, les experts de l’industrie affirment que les rendements de cette avenue d’investissement ne seront pas en mesure de protéger la richesse investie.

Bien que le PPF offre généralement un taux d’intérêt stable, les experts affirment que les instruments liés au marché comme les actions et les MF sont connus pour offrir des rendements plus élevés. Pour les investisseurs qui prennent des risques, les experts suggèrent que l’on pourrait envisager d’investir dans des investissements liés aux actions tels que les actions et les fonds monétaires axés sur les actions, pour de meilleurs rendements. Notez que ces investissements comportent des risques plus élevés et, par conséquent, nécessitent un examen attentif et des niveaux de tolérance au risque.

