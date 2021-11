Vous envisagez d’investir dans une introduction en bourse ? 5 points cruciaux à garder à l’esprit

Si l’entreprise semble trop risquée selon les conseils des participants au marché et ne correspond pas bien à votre capacité à prendre des risques, il vaut mieux éviter d’investir dans des introductions en bourse.

Les marchés boursiers indiens ont récemment connu une vague d’offres publiques initiales (IPO). Les indices boursiers se négociant à un niveau record, une telle frénésie de nouvelles émissions est attendue avec davantage d’introductions en bourse qui devraient arriver sur le marché. Cependant, chaque nouvel entrant sur le marché des capitaux doit être bien évalué sur divers facteurs avant d’investir, car ils peuvent ne pas être aussi prometteurs que ceux décrits par les intermédiaires du marché.

Par conséquent, il est sage que les investisseurs prennent suffisamment de précautions lorsqu’ils investissent dans des introductions en bourse, car un tel investissement peut parfois être plus risqué qu’on ne le pense.

Avant d’aller de l’avant, comprenons d’abord ce qu’est une introduction en bourse.

Qu’est-ce qu’une introduction en bourse ?

Une offre publique initiale est un processus procédural consistant à transformer une société privée en société publique en levant des capitaux sur le marché boursier lors de l’émission d’actions aux investisseurs. Les introductions en bourse permettent aux entreprises privées de lever des fonds pour leurs projets à venir ou leur expansion tout en rendant l’entreprise ouverte à l’examen public. La cotation des actions en bourse permet à l’entreprise d’obtenir une juste évaluation de sa valeur. De telles offres permettent aux investisseurs publics de participer à la croissance future de l’entreprise.

Cela dit, il est important de noter que toutes les introductions en bourse ne réussissent pas. Il y a eu plusieurs émissions de ce type dans le passé qui n’ont pas pu réussir alors que beaucoup d’autres ont plutôt bien fonctionné et ont continué à ajouter de la valeur à la richesse des investisseurs. Ainsi, les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’ils choisissent d’investir dans des introductions en bourse.

Voici 5 mesures de précaution à prendre lors de l’investissement dans les introductions en bourse.

1. Lisez attentivement DRHP

Le Draft Red Herring Prospectus ou DRHP d’une nouvelle entité offre un aperçu détaillé de la société qui envisage une introduction en bourse. Déposé auprès du régulateur du marché des valeurs mobilières Securities and Exchange Board of India (Sebi), le DRHP est un document important qui contient des détails cruciaux sur l’entreprise, y compris ses activités, ses performances passées, ses actifs et passifs, pourquoi et ce qu’elle a l’intention de faire avec le produits levés par l’introduction en bourse, et les facteurs de risque possibles qui pourraient avoir un impact sur les performances de l’entreprise, et donc, les cours des actions à l’avenir. Vous ne devez pas manquer de le lire attentivement avant de décider d’investir, car le DRHP fournit des informations essentielles qui peuvent vous aider à mieux comprendre l’entreprise et faire de vous un investisseur averti.

2. Objectif du capital levé

Le facteur « Pourquoi » concernant le besoin de capital de l’entreprise doit toujours avoir la plus haute importance. Si la société est endettée et mentionne dans le DRHP que le produit sera utilisé pour rembourser la dette existante, les investisseurs doivent se méfier de telles émissions. Cependant, si l’utilisation est faite à des fins mixtes de paiement de la dette et d’expansion, on peut envisager d’investir. Si l’entreprise dispose déjà d’un tableau de croissance de la rentabilité avec un solde de trésorerie raisonnable et souhaite affecter le produit uniquement à l’expansion afin d’augmenter sa taille et de récolter les avantages à venir, l’émission peut être une opportunité d’investissement intéressante.

3. Connaître les promoteurs

Les personnes qui dirigent le spectacle dans une entreprise doivent être examinées de près. Cela inclut les promoteurs de l’entreprise et d’autres responsables clés de la gestion. Ce personnel étant la force motrice de l’entreprise, les perspectives de croissance dépendent en grande partie de leur capacité à prendre les bonnes décisions commerciales. Un investisseur doit prendre note du nombre d’années que les principaux dirigeants ont passé avec l’entreprise.

4. Moteurs de croissance potentiels

Des facteurs tels que le positionnement de l’entreprise dans le secteur dans lequel elle opère, sa part de marché, l’accessibilité et la visibilité de ses produits, la répartition géographique, les plans d’expansion, la rentabilité estimée, la chaîne d’approvisionnement, la capacité à gérer les crises et l’efficacité pourraient être parmi les différents moteurs de croissance qui déciderait des perspectives commerciales à venir.

5. Facteurs de risque

Une attention particulière doit être portée aux facteurs de risques mentionnés par l’entreprise dans son DRHP. Ceux-ci agissent comme des filtres et peuvent faire ou défaire l’affaire lorsqu’il s’agit d’investir dans des introductions en bourse. Qu’il s’agisse de litiges juridiques, de catastrophes climatiques ou de changements de taux d’intérêt liés aux politiques, les facteurs de risque peuvent être nombreux, ce qui peut potentiellement entraver les perspectives de croissance future de l’entreprise.

finalement

Comme pour tout autre investissement, évaluez votre capacité à prendre des risques avant d’investir. Vous devez investir en fonction de votre appétit pour le risque. Si l’entreprise semble trop risquée selon les conseils des participants au marché et ne correspond pas bien à votre capacité à prendre des risques, il vaut mieux éviter d’investir dans des introductions en bourse. De plus, si les valorisations proposées ne correspondent pas aux perspectives de croissance, vous devriez vous en priver.

Faire vos propres recherches est quelque chose que vous devriez considérer pour une introduction en bourse. Les nouvelles émissions ne doivent pas être considérées comme un instrument rapide pour gagner de l’argent. Dans le même temps, il est également vrai que vous n’avez pas besoin d’investir dans chaque introduction en bourse. Il est prudent de prendre des décisions en fonction du niveau de risque que l’on peut prendre. Inutile de dire qu’un investisseur averti se comporte bien sur le long terme.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

