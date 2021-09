Vous envisagez toujours d’acheter la baisse des actions DIDI ? Vous voudrez peut-être attendre

À la suite de la répression réglementaire du gouvernement chinois contre les grandes entreprises chinoises, bon nombre de ces actions, y compris la société de covoiturage Didi Global (NYSE :AI-JE), sont ignorés par les investisseurs. Dans le cas de l’action DIDI, elle a perdu près de 40% de sa valeur d’introduction en bourse depuis son introduction en bourse il y a un peu plus de deux mois.

Source : zhu difeng / Shutterstock.com

J’ai mis l’action DIDI sur une liste de 10 actions chinoises à acheter au creux de la mi-août. À l’époque, j’avais l’impression que c’était un bon achat pour les investisseurs agressifs. Mais depuis, les choses semblent devenir de plus en plus risquées pour les actionnaires de DIDI.

Alors que l’action se négocie environ 5% plus haut depuis le moment de mon commentaire, je me demande si l’achat sur la baisse pourrait être une erreur. Voici pourquoi.

Didi dans l’eau chaude avec des régulateurs chinois

Cette semaine, les régulateurs chinois ont interrogé des entreprises de covoiturage, dont Didi, après avoir allégué qu’elles recrutaient des conducteurs et des véhicules non approuvés. Ce n’est que le dernier en date des démêlés de Didi avec le gouvernement chinois alors que la répression technologique dans le pays s’intensifie.

En juillet, les dirigeants de Didi ont lancé l’offre publique initiale aux États-Unis contre l’avis du régulateur chinois de la cybersécurité. Quelques jours plus tard, le chien de garde de la cybersécurité a dit à l’entreprise de cesser d’inscrire de nouveaux utilisateurs jusqu’à ce que les responsables soient en mesure d’examiner les pratiques de Didi. Ensuite, les applications de Didi ont été retirées des magasins mobiles. La société a également été condamnée à des amendes pour violations des règles antitrust.

Maintenant, ces coups ne sont pas vraiment choquants étant donné l’histoire de Didi d’opérer dans des zones grises réglementaires et la position dure du gouvernement chinois sur Big Tech. Mais ils continuent à venir.

Bien que je pense que les problèmes rencontrés par Didi seront résolus, il n’y a, bien sûr, aucune garantie. Dans mon commentaire d’août recommandant les actions DIDI, j’étais d’accord avec Ian Bezek d’InvestorPlace pour dire que les actions n’allaient nulle part tant que les investisseurs n’auraient pas obtenu des éclaircissements sur les problèmes réglementaires auxquels Didi est confronté.

Un autre de mes collègues a récemment émis un avertissement sur l’action DIDI. Selon Mark Hake, contributeur d’InvestorPlace, les actions pourraient perdre les deux tiers de leur valeur si les problèmes réglementaires de Didi l’obligent à cesser ses activités en Chine.

Didi est la plus grande plateforme de covoiturage en ligne au monde, opérant dans 15 autres pays. Cependant, comme le souligne Hake, les revenus hors de Chine ne représentent que 2% de son activité. Si la société devait quitter le marché chinois, l’action DIDI en subirait un énorme coup.

Hake a recommandé aux investisseurs d’éviter les actions DIDI au moins jusqu’à ce qu’ils voient le prochain rapport sur les résultats trimestriels de la société et les perspectives de la direction. La société devrait publier ses résultats le 1er décembre, selon le Wall Street Journal. En d’autres termes, nous avons un certain temps à attendre avant d’avoir une meilleure idée de l’effet de ne pas pouvoir inscrire de nouveaux utilisateurs sur son plus grand marché.

Cela étant dit, Didi comptait 493 millions d’utilisateurs actifs annuels sur sa plate-forme mondiale, dont les trois quarts en Chine. Et il y a eu en moyenne 41 millions de transactions quotidiennes au cours des 12 mois clos le 31 mars. Par conséquent, il est peu probable que l’application de Didi reste hors ligne pour toujours. De plus, il est difficile d’imaginer que le gouvernement chinois envoie le service en pause permanente en raison de problèmes de confidentialité.

Le résultat sur le stock de DIDI

Je pense que les chances que la Chine abandonne Didi sont plus élevées que Didi abandonne la Chine. Cela dit, je ne pense pas qu’ils soient très élevés. En fin de compte, c’est ce qui rend l’investissement si difficile.

Nous ne savons pas à ce stade quels sont les plans à long terme du gouvernement chinois au-delà de l’introduction, le 1er novembre, de la loi sur la protection des informations personnelles (PIPL), qui impose des restrictions sur la collecte des données des utilisateurs.

Didi a beaucoup à surmonter dans l’immédiat. Si ces problèmes sont résolus, cependant, il est impossible que le stock de DIDI reste à un chiffre. Ainsi, et ceci n’est réservé qu’aux investisseurs les plus spéculatifs, vous pourriez envisager d’acheter à la baisse, à condition qu’une autre baisse puisse se produire avant la fin de l’année. Tous les autres devraient éviter le stock pour le moment.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.