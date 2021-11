Vous envisagez un Fitbit le Cyber ​​Monday ? Vous devez voir cette offre

Fitbit a réduit une large gamme de ses trackers de fitness et montres connectées pour le Black Friday, du Fitbit Sense premium au budget Fitbit Inspire 2. Mais pour le meilleur du groupe, vous voudrez vous emparer du Fitbit Charge 5, notre numéro incontesté une sélection des meilleurs trackers de fitness disponibles.

Actuellement, à 50 $ de réduction, la Charge 5 se situe à 130 $, ce qui correspond au prix le plus bas que nous ayons vu sur cette pseudo-montre intelligente. Vous trouverez d’autres montres connectées moins chères, mais aucune avec les marques déposées de Fitbit : un design élégant, une multitude de capteurs de santé utiles et un accès aux données de santé Fitbit Premium.

Parmi toutes les offres Black Friday Fitbit disponibles aujourd’hui, le Charge 5 à 130 $ offre le meilleur équilibre entre qualité et prix abordable. Le Luxe, le Charge 4 ou l’Inspire 2 vous feront économiser encore plus, mais sacrifieront des tonnes de fonctionnalités utiles ; et la Versa 3 et la Sense vous offrent une conception de montre plus traditionnelle avec un écran tactile plus grand et un stockage de musique, mais aucune autre mise à niveau majeure pour justifier les 50 $ à 70 $ supplémentaires.

Avec le Fitbit Charge 5, son écran AMOLED de 1 pouce est lumineux et lisible, vous donnant suffisamment d’informations sans alourdir votre poignet. Vous avez également accès à tous les capteurs essentiels, y compris la fréquence cardiaque optique, l’oxygène dans le sang, l’électrocardiogramme et l’activité électrodermique. Ainsi, vous saurez tout sur votre corps, de votre température à votre stress, de votre fréquence cardiaque au rythme cardiaque.

En ce qui concerne vos entraînements, vous aurez un GPS intégré pour que vous puissiez laisser votre téléphone à la maison, des tonnes de modes sportifs, une autonomie d’une semaine et six mois de données Fitbit Premium gratuites avant de devoir commencer à payer mensuellement.

Fitbit Charge 5



Fitbit n’a rien laissé de côté du Charge 5. Il a une résistance à l’eau de 5ATM, une semaine d’autonomie de la batterie, NFC pour le tap-to-pay, GPS embarqué, HRM, ECG et capteurs de santé EDA, et toutes les fonctionnalités du logiciel Fitbit tu aimes. C’est parfait si vous voulez un appareil que vous sentirez à peine sur votre poignet en courant, mais qui reste lisible en plein soleil.

Si vous êtes prêt à dépenser plus pour les offres de suivi de fitness Black Friday, vous pouvez « économiser » plus, y compris jusqu’à 200 $ de réduction sur certaines montres Garmin premium. Ou vous pouvez dépenser beaucoup moins pour un tracker Amazfit ou Amazon Halo bon marché. Mais le Charge 5 atteint un équilibre parfait, vous offrant un tracker que vous pouvez vous permettre maintenant mais qui vous durera des années.

