Vous envoyez toujours des SMS / SMS à vos contacts

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

WhatsApp, Signal, Telegram et plus encore – les bonnes applications de messagerie et de chat ne manquent pas. Ces plates-formes de communication en ligne offrent des SMS, des appels vocaux, des appels vidéo et de nombreuses autres fonctionnalités. On pourrait penser que la méthode traditionnelle de messagerie SMS / texte ne serait pas aussi populaire, les applications de messagerie instantanée accumulant des millions d’utilisateurs dans le monde.

Nous avons donc mené un sondage sur Android Authority demandant à nos lecteurs s’ils envoient toujours des SMS / SMS depuis leur téléphone. Tout le monde reçoit toujours des SMS pour des choses comme des transactions et des promotions marketing, mais les gens utilisent-ils volontiers le service pour contacter leurs proches? Voici comment nos lecteurs ont voté et ce qu’ils avaient à dire.

Envoyez-vous toujours des SMS / SMS à vos proches?

Résultats

Notre sondage par SMS a obtenu un total de 2226 votes et les résultats ont été étonnamment unilatéraux. La plupart de nos lecteurs qui ont voté dans le cadre de l’enquête, 72,3% pour être exact, ont déclaré qu’ils envoyaient toujours des SMS / SMS à leurs proches.

Pendant ce temps, 27,7% des répondants ont voté pour dire qu’ils n’envoient plus de SMS.

Nos lecteurs ont dû faire quelques commentaires intéressants sur l’état de la messagerie SMS / texte et ce qu’ils en pensent. Continuez à lire et voyez si vous êtes d’accord avec eux.

Vos commentaires

Jaden Lock: J’ai arrêté d’utiliser RCS car avec les messages Google, je ne reçois pas beaucoup de messages alors revenons aux SMS pour le moment.

Eric Pearson: Si Apple rejoignait le train RCS en tant que norme minimale, tous les téléphones abandonneraient les SMS à moins qu’il ne s’agisse d’un dumbphone.

Andrew: J’utilise uniquement SMS / Text. C’est encore la norme. Je l’utilise aussi avec mon entreprise. À ce stade, la plupart des autres téléphones Android de ma famille utilisent Chat / RCS et c’est merveilleux. Maintenant, je dois juste faire face à iMessage idiot et à son manque de jeu agréable avec les autres.

Loop Sandoval: Sur T-Mobile, vous obtenez RCS dans l’application SMS par défaut. (S21U). J’ai essayé les messages Google. Je l’ai abandonné en raison du manque de fiabilité et du manque de fonctionnalités.

Stefan M.: Oui, le SMS est bien plus fiable que la messagerie instantanée. De plus, je n’ai pas à m’inquiéter des plans de données et de la puissance du signal Internet. Vous pouvez toujours envoyer des SMS, mais vous ne pouvez pas toujours recevoir de signal pour la messagerie instantanée. C’est pourquoi j’utilise toujours les SMS.

DynamikD: le SMS est toujours plus pratique que la messagerie instantanée. Maintenant accordé, j’adore les fonctionnalités fournies avec les applications de messagerie instantanée, mais les SMS seront toujours nécessaires.

Alistair Parsons: Je suis d’accord que les SMS seront toujours nécessaires, j’utilise les deux et je ne pourrais jamais utiliser un seul système. J’envoie souvent des SMS plus fréquemment que otp, juste que les SMS ne peuvent pas être utilisés exclusivement.

Painfully_Candid: cela peut vous choquer, mais aux États-Unis, les signaux cellulaires sont nettement plus fiables et DISPONIBLES que le Wi-Fi. Le Wi-Fi – en particulier l’accès gratuit / public – est presque inexistant là où je vis. Je dois littéralement être à la maison ou manger dans un très petit nombre de restaurants pour avoir accès au Wi-Fi. Et, comme d’autres l’ont souligné, les SMS sont à peu près le dernier élément de votre service cellulaire à fonctionner lorsque le signal s’affaiblit. L’essentiel pour moi est que je peux TOUJOURS atteindre mes contacts par SMS. Je peux PARFOIS les atteindre via les mille et une applications de messagerie instantanée, à condition de savoir laquelle (s) ils utilisent. SMS FONCTIONNE JUSTE.

Panino: Eh bien, ici en Europe, personne n’utilise les SMS. Tout le monde a WhatsApp.

Anthorama: Cela fait des années que je n’ai pas reçu un seul SMS. Tout est WhatsApp

Martin Pollard: SMS ici. Pratiquement tous mes amis, ma famille et mes contacts professionnels peuvent utiliser et utilisent les SMS; en revanche, presque personne n’utilise WhatsApp. De plus, comme beaucoup l’ont souligné ici, si je n’ai pas de données mobiles ou de Wi-Fi mais que j’ai toujours un signal de téléphone portable, j’ai toujours accès aux SMS, alors que je serais SOL si je comptais sur WhatsApp ou un autre Internet. -applications requises.

Shizuma: Oui, les SMS sont omniprésents, si quelqu’un a un téléphone, il peut recevoir des SMS, la messagerie instantanée nécessite des applications et des comptes spécifiques, et les applications grattent des données sur des applications violant la confidentialité que je n’installerai pas sur mon téléphone.

pleasegetreal: Si vous vivez aux États-Unis et que vous ne communiquez qu’avec d’autres personnes qui se trouvent aux États-Unis, le SMS est très bien. Si vous vivez dans un petit pays et discutez avec des personnes en dehors de ce pays, les SMS peuvent être absurdes. Tout le monde que je connais en Europe utilise WhatsApp. Essayez de mener une conversation par SMS entre Los Angeles et Londres. Il ne sert à rien de payer les frais de SMS transfrontaliers.